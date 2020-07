Fvg, attivare la fiscalità di vantaggio al confine

L'Amministrazione regionale si adopererà per rafforzare le relazioni istituzionali con il Governo centrale affinché vengano adottate misure di armonizzazione economica lungo la fascia confinaria italiana del Fvg. Lo hanno dichiarato gli assessori regionali alle Finanze del Fvg, Barbara Zilli, e alle Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, oggi in Consiglio regionale affrontando la mozione dedicata all'attivazione di una zona logistica semplificata (Zls) proposta da gran parte dei consiglieri regionali.

"Accogliamo con favore la proposta di attivare una zona logistica semplificata (Zls) manifestata da gran parte dei consiglieri regionali - ha rimarcato Zilli - con cui potremo continuare a difendere l'autonomia e la specialità della nostra Regione".

"In questo momento storico è necessario dare valore alle zone di confine - ha indicato Zilli -; la pandemia ha evidenziato le tante fragilità legate alla chiusura delle frontiere, un vulnus da superare attraverso misure di armonizzazione di carattere fiscale che devono partire in primis dall'Europa e a seguire dal Governo centrale. Questa fiscalità di vantaggio consentirebbe alle regioni di confine con caratteristiche similari per scambi commerciali, culturali e di vita comunitaria di evitare concorrenze sleali per favorire invece lo sviluppo di attività economiche in queste aree che ne uscirebbero rafforzate".

Sulla Zona logistica semplificata (Zls) in Friuli Venezia Giulia Pizzimenti, anticipando che il tema sarà affrontato dalla Giunta nella riunione di domani, ha confermato l'impegno dell'amministrazione regionale verso "un istituto - ha detto - che mettendo in rete i porti, le aree retroportuali e gli interporti del territorio, garantirebbe una serie di agevolazioni per operatori e imprenditori sia di tipo fiscale che infrastrutturale, generando nuovo impulso produttivo per l'intera regione".

"Non è un iter facile, né immediato - ha aggiunto - ma la Giunta ha già iniziato a lavorare con l'obiettivo di individuare il perimetro della futura Zls e soprattutto definire attività e tipologie di intervento da sviluppare al suo interno, approfondendo opportunità e possibilità di sviluppo attraverso un percorso condiviso e partecipato che coinvolga tutti i soggetti portatori di interesse: Autorità portuale di Sistema, enti pubblici e amministrazioni locali e mondo imprenditoriale".

Nel condividere le ragioni sottese alla mozione, gli esponenti della Giunta Fedriga hanno rimarcato la necessità di aprire ad una nuova stagione per cogliere le varie opportunità finalizzate al rilancio economico del territorio. La mozione ha previsto anche la necessità di redigere il piano di sviluppo strategico per la Zls, documento necessario per la formulazione della proposta regionale al Governo.

"La Regione assuma urgentemente la regia di un tavolo di lavoro per elaborare una proposta concreta da presentare al Governo nazionale inerente la necessità di armonizzare l'economia nelle zone di confine del Friuli Venezia Giulia. Il tema è particolarmente delicato e riguarda tutto il nostro territorio regionale, in particolare il Friuli goriziano che ha fortemente risentito della mancanza di adeguati strumenti di armonizzazione economica da quando la Zona franca è stata soppressa". Questo il commento del consigliere regionale, Diego Bernardis, primo firmatario della mozione approvata all'unanimità dall'Aula e incentrata sul tema dell’armonizzazione dell’economia di confine.

"Il Friuli Venezia Giulia deve avere la forza di voler rappresentare in modo compatto le proprie ragioni a Roma. Sono soddisfatto perché è stato recepito lo spirito costruttivo della mozione e il nostro Consiglio regionale ha dimostrato di voler procedere in modo coeso per rappresentare le istanze delle categorie economiche e dei lavoratori che operano nelle zone di confine".

"Ringrazio il presidente Massimiliano Fedriga, gli assessori regionali Zilli e Pizzimenti, il Gruppo della Lega per il costante supporto, oltreché il collega Diego Moretti e tutti i consiglieri regionali che, trasversalmente, hanno collaborato alla stesura di un testo condiviso per arrivare a un’espressione di voto unanime. Tutto ciò permetterà al nostro Presidente di avviare le iniziative legislative che riterrà più opportune per arrivare finalmente ad armonizzare l’economia nelle zone di confine del Friuli Venezia Giulia”.