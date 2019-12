Fvg, bilancio di un anno positivo

“E’ impossibile non apprezzare e condividere il bilancio di un anno di attività del presidente Massimiliano Fedriga. A lui vanno i complimenti per quanto è riuscito a portare a termine e la garanzia che avrà altrettanto successo​ nelle importanti sfide del 2020”. A parlare è Vannia Gava, deputato e coordinatrice in Friuli Venezia Giulia del partito di Matteo Salvini. L’occasione è quella della relazione di fine anno stilata a Trieste da Fedriga.

“Un resoconto dettagliato che rende l’idea dello straordinario lavoro svolto in Regione nel corso del 2019 – ha commentato al proposito la Gava -. Le emergenze da affrontare lasciate dalla precedente legislatura erano tante e tutte di estrema importanza. Eppure Massimiliano e i suoi assessori sono riusciti a risollevare le sorti della Regione, potendo ora guardare al futuro con maggiore serenità. E’ così che opera un governatore della Lega: sempre a fianco della propria gente”.

La coordinatrice regionale ha anche assicurato il massimo sostegno ai progetti annunciati dal presidente per i prossimi mesi. “Fedriga potrà fare affidamento sul partito e sulla base, da sempre vicini alle persone che, come lui, non si fanno intimorire e non si limitano ai proclami”. Un pensiero speciale della Gava è stato infine riservato all’assessore Pierpaolo Roberti, “autore di una riforma delle Uti che restituisce finalmente dignità ai sindaci del territorio”.

“Non era facile prendere in mano le redini del Friuli Venezia Giulia dopo i fallimenti del centrosinistra ma la Lega ha dimostrato ancora una volta che il gioco di squadra ripaga sempre”, ha concluso l’onorevole sacilese.