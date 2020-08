Fvg, contributi per le iniziative plastic free

La Giunta regionale ha approvato il Regolamento per la concessione dei contributi a Comuni ed enti pubblici per la realizzazione di iniziative destinate a favorire la riduzione della produzione dei rifiuti di materie plastiche.

Si tratta di iniziative che dovranno essere coerenti con le azioni del Programma regionale per la prevenzione dei rifiuti.

Il provvedimento, proposto dall'assessore all'Ambiente, consentirà alla Regione di assegnare il proprio sostegno rispetto alla spesa sostenuta dalle amministrazioni comunali ed enti pubblici per le azioni cosiddette 'Plastic free' che si prefiggono la riduzione dei rifiuti di materiale plastico mediante l'utilizzo di altri materiali, il riutilizzo degli stessi o di materiali plastici biodegradabili.

In particolare, il Regolamento prevede la concessione di un sostegno per i Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti che sarà pari al 70 per cento della spesa sostenuta e fino a 7 mila euro. Per le Amministrazioni civiche con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, il concorso alla spesa sarà del 60 per cento, e fino a un massimo di 10 mila euro.

Ai Comuni con più di 15 mila abitanti potrà essere assegnata una copertura della spesa sostenuta pari al 50 per cento, ma fino a un massimo di 25 mila euro.

Il Regolamento contiene la definizione, così come stabilito dalla Ue, dei prodotti rispetto ai quali potrà essere concesso il sostegno: plastica in prodotti finiti; prodotti di plastica monouso; prodotti di plastica oxo-degradabile.

I progetti devono riguardare l'informazione, la divulgazione e la sensibilizzazione sull'uso di prodotti monouso e oxo-ossidabili o attinenti l'acquisto e l'erogazione di acqua per uffici, la distribuzione di borracce e prodotti similari oppure l'acquisto e l'installazione di case dell'acqua, l'organizzazione di eventi, la realizzazione di opuscoli e brochure.