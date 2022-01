Fvg da lunedì 24 in zona arancione, ecco le regole

Dopo aver 'scampato' per poco il cambio di colore la scorsa settimana, il Friuli Venezia Giulia da lunedì 24 gennaio sarà in zona arancione. Dall'ultimo bollettino, infatti, entrambi i parametri ospedalieri hanno superato la soglia di allarme: l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva è al 23% (limite al 20%) e quella degli altri reparti al 34% (limite al 30%).

La decisione ufficiale è arrivata al termine della cabina di regia del venerdì, con l'ordinanza firmata nel pomeriggio dal ministro della Salute. Assieme al Fvg, passano in arancione anche Abruzzo, Piemonte e Sicilia, che si aggiungono alla Valle d’Aosta. Puglia e Sardegna, invece, saranno in giallo. In bianco rimangono Basilicata, Molise e Umbria.

Mentre le Regioni continuano il pressing per rivedere i criteri delle fasce di rischio, ricordiamo le ulteriori limitazioni previste.

Va subito detto che le restrizioni della zona arancione non riguardano vaccinati o guariti dal Covid, ovvero chi possiede il Super Green Pass, ma sono dirette ai non vaccinati.

Per chi non ha la certificazione verde 'rafforzata', oltre alle limitazioni già previste per decreto in tutta Italia (qui il Dpcm con l'elenco dei negozi non 'essenziali' e dei servizi per cui sarà necessario almeno il Green Pass base dall'1 febbraio), sono sempre consentiti gli spostamenti con mezzo proprio o con mezzi privati non di linea nel proprio comune, mentre ci si potrà muovere verso altri comuni della stessa Regione o verso altre Regioni solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi, ma non disponibili nel proprio comune (con autocertificazione).

Restano, invece, consentiti gli spostamenti da comuni di massimo 5.000 abitanti verso altri comuni entro un raggio di 30 chilometri, eccetto il capoluogo di provincia.

Infine, senza Green Pass rafforzato è vietato l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi).

Qui la tabella che indica tutte le attività consentite con certificato verde rafforzato, base e senza Green Pass.