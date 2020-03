Fvg, decine di aziende pronte a realizzare i presidi

"Ringraziamo le decine di aziende e tutti coloro che ci hanno contattato per dare la propria disponibilità per la produzione e la commercializzazione di mascherine e di altri dispositivi utili per fronteggiare l'emergenza Coronavirus". Lo affermano i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, che non più tardi di ieri avevano lanciato un appello in questo senso alle imprese del Friuli Venezia Giulia.

"In questa direzione si è già mosso, a livello nazionale, il Commissario per l'emergenza Coronavirus e invitiamo le aziende interessate a segnalare direttamente a questo indirizzo le proprie disponibilità e i propri prodotti, seguendo le apposite istruzioni", sottolineano in una nota i quattro pentastellati regionali.

"La mail in questione - ricordano - è emergenzacoronavirus@invitalia.it. Le istruzioni per contribuire si trovano a questo link. Per coordinare il tutto, siamo in contatto anche con la Protezione civile regionale, che ringraziamo per l'immenso lavoro che sta svolgendo - concludono Dal Zovo, Capozzella, Sergo e Ussai -. A breve usciranno indicazioni anche da parte sua perfare sì che si possano produrre in Friuli Venezia Giulia le mascherine, le quali saranno poi distribuite dagli stessi uomini della Protezione civile".