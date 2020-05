Fvg, ecco cosa apre lunedì 18 e con quali misure

Il Fvg è pronto a ripartire. Da lunedì 18 maggio, di fatto, la maggior parte delle attività finora chiuse potrà alzare le serrande. E lo farà con linee guida decisamente più applicabili rispetto a quelle messe a punto da Inail e Iss. A illustrare cosa cambierà da lunedì è stato questa mattina il governatore Massimiliano Fedriga, che già ieri aveva festeggiato l'accoglimento, da parte del Governo, delle linee guida messe a punto unitariamente dalla Conferenza delle Regioni.

L'ordinanza sarà pubblicata non appena sarà definito il nuovo Dpcm nazionale, che affiancherà il decreto, "per integrare al meglio le nostre misure", ha spiegato il governatore.

"L'emergenza non è finita! Dobbiamo riaprire, ma in sicurezza", ha detto Fedriga. "Serve l'impegno da parte di tutti. L'obiettivo non è cosa mi permette di fare l'ordinanza, ma tutelarci tutti a vicenda. Adesso inizia una fase ancora più complicata: dovremo riprendere la vita ordinaria, ma rispettando le regole e con buon senso. A questo proposito, specifico che in Fvg resterà l'utilizzo obbligatorio della mascherina anche all'aperto, salvo nei luoghi isolati e per chi fa attività sportiva intensa".

"C'è stato un serrato confronto con le categorie economiche per coniugare salute e lavoro", ha spiegato Fedriga. "L'ordinanza regionale riguarda ristorazione, commercio al dettaglio e cura della persona, ma anche spiagge, strutture ricettive, uffici, piscine e palestre, autoscuole, mercati e agenzie di commercio".

"Per tutte le attività, ci sarà la possibilità di misurare la temperatura all'ingresso che, ripeto, è una facoltà e non un obbligo", prosegue Fedriga. "Per la ristorazione, ci sarà l'obbligo dell'igienizzante mani e vale il principio del metro di distanza tra i clienti, uno dei punti cardine sui quali ci siamo battuti. No ai buffet e obbligo di mascherina quando non si è seduti al tavolo. Prevista poi la pulizia delle superfici dopo ogni servizio. Non ci sono, invece, misure stabilite sulla distanza tra i tavoli, che dipende molto dalla singola struttura". Preferibile favorire l'uso degli spazi all'aperto e, dove sono previsti posti a sedere, sarà consigliata la prenotazione.

"In spiaggia vale il principio di 10 metri quadri per ogni ombrellone, per dare possibilità a tutti di attuare le linee, anche con conformazioni diverse dell'arenile; pulizia a ogni cambio di utilizzo. Per le spiegge libere, bisognerà tenere almeno un metro di distanza".

Le strutture ricettive dovranno garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali; gli ospiti dovranno sempre indossare la mascherina; fondamentale l'aerazione dei locali e la verifica degli impianti di climatizzazione.

Per i servizi alla persona, quindi barbieri, parrucchieri ed estetiste, si potrà consentire l’accesso ai clienti solo tramite prenotazione. La presenza contemporanea di più clienti varia in base alla capienza del locale, assicurando il mantenimento di almeno un metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti. No a riviste e materiale informativo di uso promiscuo. L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a un metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).

"Nel commercio, per l'abbigliamento serviranno guanti monouso se si tocca la merce. Per mercatini e fiere, vale il principio già applicato ai mercati alimentari, quindi con ingressi e uscite separati e accessi contingentati".

Per piscine e palestre, bisognerà organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno un metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere); tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

In piscina, la densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.

In palestra, bisognerà tenere almeno 2 metri di distanza durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa). Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati. Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.

"Con nostre linee guida, riapriamo anche le autoscuole e le scuole nautiche: quindi da lunedì ci sarà la possibilità di riprendere le lezioni di guida. I protocolli aprono anche agli agenti di commercio e immobiliari".

"L'idea è quella di una riapertura generalizzata, ma a determinate regole. Non diciamo cosa si può fare, ma come farlo. E questo è un risultato importantissimo".

"Sui centri estivi, al momento non mancano le linee guida, ma mettiamo al Governo una 'dead line'. Se non arriveranno i protocolli, la nostra intenzione è quella di riaprire dal 1 giugno". Restano ancora chiusi i cinema, mentre per i teatri sarà possibile solo l'attività di produzione. Per i centri di formazione, confermato l'ok alle attività di laboratorio già ripartite dopo l'ultima ordinanza.

C'è poi il capitolo degli spostamenti fuori regione (posto che quelli interni saranno liberi e senza autocertificazione): "Con la Slovenia credo sarà difficile un'apertura prima di giugno", ha detto Fedriga, "mentre per i movimenti da e verso il Veneto è stato accettato l'accordo sottoscritto con il presidente Luca Zaia".

