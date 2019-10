Fvg, fondi per Startup e promozione delle Pmi

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, ha approvato il regolamento per la concessione delle agevolazioni per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative. La misura è a valere sul Fondo di garanzia regionale e attua le previsioni della legge regionale di stabilità. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le iniziative che prevedono investimenti di venture capital in start-up innovative che hanno sede legale e operativa in Friuli Venezia Giulia e sono imprese in fase di avviamento.

La garanzia è concessa a titolo gratuito sulle operazioni ammissibili nella misura massima di copertura pari al 70 per cento dell'importo delle operazioni ammissibili, per un ammontare massimo garantito per iniziativa e soggetto beneficiario finale pari a un milione di euro.

Possono presentare iniziative e beneficiare della garanzia del Fondo i soggetti investitori che possiedono i seguenti requisiti: essere intermediari finanziari o società di partecipazione ai sensi dell'articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; essere attivi da almeno cinque anni; avere effettuato, negli ultimi dieci anni, operazioni di investimenti in equity o di investimenti in quasi-equity strutturati come capitale privilegiato in almeno 10 imprese.

Le garanzie del Fondo possono essere cumulate con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (Ue) 651/2014.

Incentivi per l'innovazione e promozione all'estero delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia per un importo globale di quasi 4,4 milioni sono contenuti in tre distinte delibere approvate dalla Giunta regionale. "L'impegno della Regione per dare slancio alle pmi - ha spiegato Bini - è incessante e capillare e coinvolge il canale naturale degli enti camerali, che costituiscono da sempre gli interlocutori più prossimi alle imprese".

Per la concessione di incentivi sotto forma di voucher alle pmi del settore manifatturiero e dei servizi per promuovere attività di innovazione la Regione assegna alle Camere di commercio 1.979.463,94 euro così distribuiti: 508.191,44 alla Camera di commercio di Pordenone-Udine con riferimento al territorio provinciale di Pordenone; 965.732,21 alla Camera di commercio di Pordenone-Udine con riferimento al territorio provinciale di Udine; 224.491,09 alla Camera di commercio Venezia Giulia con riferimento al territorio provinciale di Gorizia; 281.049,20 alla Camera di commercio Venezia Giulia con riferimento al territorio provinciale di Trieste.

Gli altri due provvedimenti approvati dall'Esecutivo mirano all'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero delle pmi. Una prima delibera assegna alle Camere di commercio contributi per complessivi 890.301,50 euro, secondo il seguente schema: 182.871,64 euro alla Camera di commercio di Pordenone-Udine con riferimento al territorio provinciale di Pordenone; 570.260,83 euro alla Camera di commercio di Pordenone-Udine con riferimento al territorio provinciale di Udine; 48.531,56, euro alla Camera di commercio Venezia Giulia con riferimento al territorio provinciale di Gorizia; 88.637,47 euro alla Camera di commercio Venezia Giulia con riferimento al territorio provinciale di Trieste.

La seconda misura, che fa leva sulla legge regionale 2 del 1992, assegna 1,5 milioni, così ripartiti per territori provinciali: 148.685,66 a Gorizia, 392.681,79 a Pordenone, 232.840,11 a Trieste e 725.792,44 a Udine.