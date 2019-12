Fvg in lutto per la morte di due giganti

"Con la scomparsa oggi di Gianfranco D'Aronco muore una colonna della comunità friulana, un riferimento per il popolo del Friuli, per la nostra storia; un grande intellettuale, una coscienza autonomista, uno dei padri dell'Università del Friuli. E con la morte, ieri, di Domenico Lenarduzzi la comunità regionale perde un uomo che ha fatto tesoro della sua esperienza di figlio di emigranti e del suo lavoro alla Comunità europea di cui infine è stato direttore onorario, creando - con la sua straordinaria intuizione di dar vita al progetto Erasmus - una formidabile prospettiva formativa per tanti giovani di tutta Europa".

Il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, al termine dei lavori dell'Aula, esprime il suo cordoglio personale per la morte di due personalità dalla grandissima statura umana, culturale e morale.

"Impegnativa l'eredità e grande l'insegnamento che ci lasciano sul piano dei contenuti ed anche su quello etico, richiamandoci ai valori tradizionali della nostra identità, alla capacità di essere grandi lavoratori ma anche di saper fare squadra. Dalla loro lezione dobbiamo ricavare le energie necessarie perché anche in Friuli Venezia Giulia si possa costruire un nuovo Rinascimento partendo da quei valori e quell'impegno che essi hanno esaltato e testimoniato, perché il loro insegnamento continui a vivere in ciò che hanno seminato".

"Giornata di profondo cordoglio oggi per la scomparsa di due giganti della nostra regione. Lasceranno un vuoto in tutti coloro che li hanno conosciuti, ma anche un segno indelebile nella storia europea", ha detto il consigliere regionale di Open Sinistra FVG, Furio Honsell.

"Domenico Lenarduzzi - prosegue - è stato il padre del programma Erasmus e uno dei fondatori dello spazio europeo dell'alta formazione. A lui dobbiamo l'avere creato quella 'generazione Erasmus', alla quale affidiamo tutte le speranze per un futuro di pace e responsabilità civile. Era di casa Lenarduzzi all'Università di Udine ed ebbi anche l'onore di conferirgli la laurea honoris causa quando ero rettore dell'Università".

"Il prof. Gianfranco D'Aronco - afferma Honsell -, è stato un maestro della dignità dei popoli e delle loro culture, della loro autodeterminazione e autonomia. Seppe trasformare le rivendicazioni del popolo friulano in valori universali. Un'autentica solidarietà europea e planetaria può essere raggiunta solo attraverso il rispetto e valorizzazione di tutte le minoranze".

"D'Aronco e Lenarduzzi - conclude - e i loro insegnamenti, rimarranno modelli esemplari e fonte di ispirazione per il futuro. Forte è la vicinanza a entrambe le famiglie".