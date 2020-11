Fvg in zona arancione, Fedriga si confronta con Roma

Oggi è la giornata dell'atteso chiarimento sul discusso algoritmo che, nei giorni scorsi, ha 'declassato' il Fvg, facendolo passare in zona arancione. Un meccanismo duramente contestato dal governatore Massimiliano Fedriga che sabato, durante un'accesa conferenza stampa, ha revocato la sua ordinanza, contrariato per lo 'sgarbo istituzionale' del Ministero della Salute. La sede del confronto con Roma sui 21 parametri e sulla 'ruota della fortuna'? Sarà la Conferenza delle Regioni, convocata dal presidente Stefano Bonaccini per le 10.30.

"La richiesta di discutere delle scelte che determinano il passaggio in una o nell'altra fascia di rischio è stata accolta. La Conferenza delle Regioni potrà finalmente confrontarsi sui criteri applicati dal Comitato tecnico scientifico rispetto ai dati forniti a livello regionale", ha annunciato Fedriga. "È un atto dovuto per chiarezza nei confronti dei cittadini e delle imprese del Friuli Venezia Giulia".

Nel frattempo, Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, intervenendo in video-collegamento all'inaugurazione del 43esimo anno accademico dell'Università di Udine, il 'suo' ateneo, ha sottolineato che "grazie alla ricerca, oggi possiamo guardare con ottimismo ai prossimi mesi. Cominciamo a vedere i frutti del lavoro, come la disponibilità futura di vaccini e di anticorpi monoclonali, o la valutazione sull'efficacia di alcune protocolli di trattamento farmacologico".

"Questa epidemia - ha sottolineato il presidente dell'Iss - sta sottoponendo tutti noi a uno stress test che tocca tutte le dimensioni della nostra vita individuale e associata. Non è sufficiente aver controllato grazie a un grande sforzo nazionale la prima fase epidemica, perché oggi siamo chiamati a cercare di ridurre rapidamente la circolazione molto diffusa in tutto il Paese e in tutta Europa".

Dal Veneto, poi, è partita la sperimentazione di un nuovo test fai-da-te per scoprire se si è stati contagiati. Il kit - composto da 'saponetta', provetta con il reagente e tamponcino, da inserire nelle fosse nasali, con cinque piccoli movimenti - offre un risultato dopo circa un minuto e mezzo. A presentarlo è stato il governatore Luca Zaia, che lo ha provato su di se. "La sperimentazione parte su 5.000 campioni in doppio con il tampone molecolare classico, per dimostrare la validità".

Il procedimento potrebbe rappresentare una rivoluzione nei processi di screening. "Si tratta di un test che cambierà la vita degli operatori sanitari, ma anche dei cittadini" ha detto Roberto Rigoli, coordinatore delle 14 microbiologie venete e vicepresidente dei microbiologi italiani. "L'Iss ha una specifica sezione per la validazione dei test rapidi. Vengono valutati molti parametri, non solo la sensibilità del test, ma anche la chiarezza nell'esecuzione. Finora i kit hanno mostrato una grande affidabilità, oltre al 90% di sensibilità e specificità". Il costo? Sarà di meno di 3 euro, ha poi spiegato il microbiologo.

Il test di autodiagnosi inizia, quindi, il percorso di validazione scientifica; qualora i risultati in parallelo con i tamponi molecolari ne dimostrassero l’efficacia, sarà avanzata richiesta di riconoscimento all'Istituto superiore di sanità.

Sul fronte della prevenzione, buone notizie arrivano dalla disponibilità dei vaccini antinfluenzali: sono in arrivo, probabilmente già da oggi, ulteriori dosi che saranno distribuite alle Aziende sanitarie della Regione per proseguire l'immunizzazione delle fasce a rischio della popolazione. Ancora attesa, invece, per l'eventuale disponibilità delle vaccinazioni in farmacia.