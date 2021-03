Fvg in zona rossa, tutte le regole fino a Pasqua

Ultimo weekend in arancione per il Fvg che, da lunedì 15 marzo, sarà in zona rossa, come buona parte d'Italia. Le misure saranno sicuramente in vigore fino a domenica 28 marzo, ma è molto probabile che, alla luce del lockdown deciso dal Governo per il 3, 4 e 5 aprile - quando tutta Italia sarà in zona rossa, esclusa la Sardegna, isola 'bianca' - siano prolungate fino a Pasquetta compresa.

Dopo il confronto con le Regioni, il Consiglio dei Ministri ha definito le nuove restrizioni, che entreranno in vigore da lunedì 15, ma in ogni caso dopo il passaggio parlamentare (richiesto dalla scelta della formula del decreto e non del Dpcm) e saranno in vigore fino a martedì 6 aprile.

Tra le novità il superamento dell'area gialla: passano in arancione tutte le regioni attualmente inserite in quella fascia di rischio. Poi, viene previsto un più tempestivo ingresso in area rossa: tutte le regioni che hanno incidenza settimanale superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti saranno inserite nella fascia con le misure più severe attraverso ordinanza del Ministro della Salute.

Viene, poi, prevista la facoltà per le regioni di poter individuare, quando si è in arancione, aree ulteriori da portare in zona rossa, sempre in base all’incidenza settimanale o se si riscontra una presenza di varianti tale da dover prevedere misure più restrittive.

Unica parziale deroga rispetto alle attuali misure da zona rossa è la possibilità, nei giorni a cavallo della Pasqua, di una visita al giorno a casa di amici e parenti, come previsto anche sotto le festività natalizie.

MAPPA A COLORI. In base ai dati del report settimanale e alle decisioni del Consiglio dei Ministri, la mappa a colori vede:

- in zona rossa: Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Molise, oltre a Campania, Puglia e Basilicata;

- in zona arancione: Valle d’Aosta, Liguria, Alto Adige, Toscana, Umbria, Abruzzo, Calabria e Sicilia;

- in zona bianca: la Sardegna.

Ricordiamo, quindi, le REGOLE che ci accompagneranno a partire dalla prossima settimana.

Per gli spostamenti è sempre obbligatoria l'autocertificazione (scaricala qui); ci si può muovere solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito. A differenza della zona arancione, non sono, invece, permesse le visite verso abitazioni private, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute. Questa limitazione, come detto, non si applicherà nel weekend di Pasqua, quando sarà possibile una visita al giorno per due adulti (più eventuali Under 14 e persone non autosufficienti) sempre tra le 5 e le 22.

Scuola: è prevista la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Gli istituti si stanno attivando per garantire la continuità didattica, ma anche le famiglie stanno cercando di organizzarsi, con non pochi problemi, per poter seguire i figli nelle lezioni a distanza.

Su questo punto, il premier Mario Draghi ha assicurato che "per venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena. Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l’accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo baby-sitting. Il decreto che comprende tutte le altre misure di sostegno all’economia è previsto per la settimana prossima. Per questo i 32 miliardi già autorizzati sono interamente impegnati".

Commercio: sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità, anche all’interno dei supermercati (qui l'elenco). Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Nelle zone rosse, poi, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici. Restano aperti i servizi di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; lavanderie industriali; servizi di pompe funebri e attività connesse.

Attività fisica: è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

Cultura: sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.