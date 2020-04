Fvg, l'assessore Scoccimarro ammaina la bandiera Ue

L'assessore alla difesa dell'ambiente, all'energia e sviluppo sostenibile del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, ieri sera ha 'ammainato' la bandiera dell'Unione Europea presente nel suo ufficio in segno di protesta contro la Germania e gli altri componenti dell'Ue, 'colpevoli' di non volere dare una mano in questa delicata fase emergenziale. Il gesto, che emula quello eseguito dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, è seguito a quello di tanti altri amministratori e rappresentanti di Fratelli d'Italia sparpagliati nel Paese.

"Questa Europa dei burocrati e della finanza non ci rappresenta", ha spiegato l'assessore in un video postato su Facebook. "Nell'unico momento in cui doveva essere unita ha fatto emergere i propri egoismi. Metterò via la bandiera finche l'Unione non cambierà radicalmente".

Un gesto che ha suscitato le polemiche delle opposizioni. Non ci sta il consigliere regionale dei Cittadini Tiziano Centis, rimasto turbato dall'iniziativa dal forte valore simbolico compiuta dall’ex segretario regionale di Fratelli d'Italia. “Il gesto di togliere, fisicamente, la bandiera dell'Unione europea dal suo ufficio istituzionale di Assessore regionale compiuto da Fabio Scoccimarro è grave, viola la legge e va condannato senza equivoci. In questa circostanza - ha sottolineato Centis - Scoccimarro ha preferito “obbedire” agli ordini di partito, politicamente legittimi e sempre discutibili, ma fuori luogo per chi dovrebbe onorare e rappresentare le istituzioni".

Centis ha chiesto quindi l'intervento del massimo rappresentante della Regione: "Il Presidente Fedriga ristabilisca la legalità. La bandiera dell'Unione europea deve essere esposta per legge in tutti i luoghi istituzionali del Paese, assessorato regionale all’ambiente incluso. Mi auguro che il presidente - ha poi concluso -, così ligio e impegnato nel far rispettare le sue ordinanze, intervenga anche in questo caso”.

"Le bandiere rappresentano i popoli, le Costituzioni democratiche che sorreggono gli Stati di diritto, non i governanti o i commissari o i presidenti che ci sono e che passano. In particolare, la bandiera dell'Unione europea rappresenta il patto di pace sottoscritto da 500 milioni di cittadini europei, quella pace che ci è garantita ormai da oltre 70 anni.” Cosi la senatrice del Pd Tatjana Rojc all'indomani del gesto “sprezzante e ingiurioso” compiuto dall'assessore regionale Fabio Scoccimarro che ha tolto la bandiera dell'Unione europea dal suo ufficio di Trieste.

“Una provocazione grave” per la senatrice del Pd che ha deciso di presentare una interrogazione alla ministra dell'interno Lamorgese. "Ho espressamente richiamato l'art. 292 del codice penale in materia di vilipendio della bandiera, - ha spiegato Rojc - per sapere se non si ravveda nel gesto sprezzante e ingiurioso nei confronti di un simbolo così evocativo un reato assimilabile a quello di vilipendio alla bandiera”. Nel testo, la senatrice del Pd ricorda alla ministra Lamorgese che “l'uso corretto dell'esposizione della bandiera italiana e di quella dell'Unione europea è stabilito da una apposita legge dello Stato, la n.22 del 5/2/1998 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n.121 del 7/4/2000. E che quest'ultimo, al Capo IV, punto 10.1, espressamente prevede che “ogni Ente designa i responsabili alla verifica della eposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno".

"Inoltre – conclude la senatrice Rojc - ho chiesto alla ministra se ritenga di assumere iniziative intese per far si che le disposizioni di legge citate vengano rispettate, evitando che rappresentanti delle Istituzioni distorcano e deturpino i simboli dell'Unione europea." Il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli si rivolge invece al presidente della Regione Massimiliano Fedriga, chiedendogli di "richiamare ogni membro della sua Giunta a comportamenti consoni al ruolo istituzionale che essi ricoprono, evitando di usare gli uffici della Regione, cioè una proprietà pubblica, per propaganda politica. In un momento come questo certe pagliacciate sono incomprensibili e diventano intollerabili se a farle è chi fino al giorno prima gridava 'prima gli italiani' o 'chiudiamo tutti i confini' salvo poi indignarsi quando qualche altro Paese adotta il suo stesso slogan".

"Ancora una volta assistiamo a un comportamento assolutamente deprecabile e poco rispettoso nei confronti delle istituzioni da parte di un membro della Giunta Fedriga, che mi sento di condannare fermamente", commenta il consigiere regionale di Open-Sinistra FVG, Furio Honsell.

"Il gesto plateale dell'assessore regionale Scoccimarro, che in un video su Facebook ha eliminato la bandiera europea dal proprio ufficio, non può che non essere stigmatizzato dai membri del Consiglio regionale".

"Purtroppo, in queste ultime settimane, la tentazione da parte di alcuni Governi degli Stati dell'Unione europea è rivolta soprattutto al proprio interesse nazionale - è ancora la riflessione di Honsell -, orientandolo in ottica economica ed elettorale rispetto ai valori dell'Europa, quali la solidarietà e la condivisione di politiche di vario tipo che permetterebbero di affrontare in modo efficace e coordinato le sfide che ci aspettano nelle future settimane e nei prossimi mesi. Sono lotte importanti, che vanno dalla ripresa economica alle politiche di contrasto all'attuale emergenza sanitaria, dalla sfida dell'innovazione a quella del cambiamento climatico".

"Molti politici o rappresentanti istituzionali, di questi tempi divulgano comunicazioni o messaggi che fomentano e promuovono l'odio nei confronti dell'Europa, dei suoi Stati e dei suoi cittadini: un facile esempio è il messaggio circolato negli ultimi giorni su whatsapp che parlava di attuare un boicottaggio di prodotti di alcuni Stati europei, nel contesto di una guerra economica. Molti dichiarano nei propri post sui social che ogni Stato deve fare per sé - prosegue l'esponente di Centrosinistra -, ma ciò è sbagliato e deve essere fatta una riflessione più seria e approfondita".

"La Giunta Fedriga potrebbe cogliere l'occasione per capire come ci sia sempre più bisogno di collaborazione tra i popoli. Questi giorni sono la prova che l'egoismo sovranista non serve a nessuno. Ritengo sia venuta l'ora di richiamare tutti i rappresentanti a uno stile di linguaggio rispettoso dei valori e dei principi che negli anni l'Europa ci ha insegnato - conclude Honsell - e che vanno trasformati in politiche concrete e non solo citati in qualche convegno".