Fvg, potenziare i collegamenti marittimi

Estendere lo sviluppo delle reti di trasporto marittimo, per favorire la massima integrazione del trasporto pubblico locale (Tpl) anche a valenza turistica e per decongestionare le tratte stradali. Questo l'obiettivo dell'ordine del giorno presentato dalla consigliera regionale Maddalena Spagnolo (Lega) e approvato con la manovra di bilancio della scorsa settimana.

"Attualmente fanno parte dei servizi di linea marittima (ricomprese nel Piano regionale del Tpl), esercitati da Trieste trasporti, Apt e Saf, le tratte: Trieste-Muggia, Trieste-Barcola Grignano (stagionale), Trieste-Sistiana-Duino-Monfalcone (stagionale), Trieste-Grado (stagionale), Marano-Lignano (stagionale), Marano-Lignano più autobus (stagionale). L'integrazione del trasporto intermodale, anche attraverso il maggior sfruttamento delle linee marittime, rappresenta - spiega la Spagnolo - una promozione turistica del territorio, sinergica con gli interventi già avviati in tema di turismo slow, per cui risultano attivate linee terrestri a servizio estivo per il trasporto di cicloturisti, i cosiddetti Bicibus della Saf lungo la linea Udine-Palmanova-Aquileia-Grado, e il collegamento terrestre Lignano-Grado attivato lo scorso 15 giugno con fermate intermedie a Latisana, San Giorgio di Nogaro, Cervignano e Aquileia".

L'esponente della Lega sottolinea come l'attivazione dei percorsi di BiciBus, volti a sostenere il traffico cicloturistico in regione e nell'area balneare, possono contare solamente nel collegamento marittimo Marano-Lignano con 4 coppie di corse giornaliere più una serale nei weekend, per una capacità di trasporto complessiva di sole 10 bici per corsa.

"L'esperienza positiva del passo-barca attivato nel periodo estivo tra Lignano e Bibione dimostra quanto sia sentita l'esigenza di potenziare e ampliare questa offerta in tutta la costa del Friuli Venezia Giulia", commenta la Spagnolo.

"L'attuale previsione dei servizi di trasporto marittimo è organizzata ancora a livello provinciale ed è pertanto necessario aumentare l'integrazione sia tra nodi di interscambio esistenti, sia nelle tratte servite, prevedendo nuove tratte che colleghino le principali località marittime anche attraverso la programmazione di singole tratte in coincidenza tra loro, come già risulta effettuato nelle Regioni contermini", è la sua conclusione.