Fvg promosso dalla Corte dei Conti. Criticità sul personale sanitario

Un quadro economico sostanzialmente positivo in un contesto di congiuntura economica complessa sia a livello nazionale che internazionale. La Corte dei Conti ha approvato il rendiconto della Regione e nella relazione del magistrato Daniele Bertuzzi emerge un quadro di insieme sostanzialmente positivo, seppur accompagnato da alcune irregolarità, comunque non gravi.

In apertura la presidente Emanuela Pesel ha voluto dedicare un minuto di silenzio a elena Lo Duca, la volontaria della protezione civile morta ieri mentre era impegnata nello spegnimento degli incendi sul Carso.

Nel mirino finisce, come da tradizione, la sanità con Bertuzzi che sottolinea come l'estensione dei principi dell'armonizzazione al sistema sanitario è un obiettivo non più procrastinabile da effettuare tramite la parte pattizia, per una più puntuale programmazione delle risorse.

Resta poi il nodo della carenza dei Medici di medicina generale e di continuità assistenziale e degli infermieri. "Medici e infermieri - ha osservato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga - mancano in tutta Italia. Lo diciamo da un po'. Abbiamo messo specializzazioni in più in Fvg con nostre risorse, ma servono anni per formare queste figure. Una specializzazione dura anni, non giorni".

Infine il procuratore generale Tiziana Spedicato ha sottolineato come "in questa fase storica è fondamentale che il flusso straordinario di risorse pubbliche raggiunga gli obiettivi programmati e non sia destinato a interessi di parte".