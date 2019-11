Fvg, promozione per i Centri per l'impiego

"Il piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'impiego deve tradursi in una forte capacità di comunicazione e prevedrà quindi il potenziamento di tutti i nostri strumenti e canali di informazione e orientamento a favore di chi cerca e offre lavoro". Lo ha affermato l'assessore regionale al Lavoro e Formazione Alessia Rosolen, oggi in visita al Centro per l'impiego di Trieste dove si sta testando il funzionamento di un totem dotato di touch screen che faciliterà gli utenti nei percorsi dentro l'ampia struttura di scala dei Cappuccini e soprattutto nell'acquisizione delle informazioni utili sul collocamento mirato, gli sportelli SiConTe (sistema di conciliazione integrato), il centro regionale di orientamento, EuresFVG (servizi europei per l'impiego), i servizi per le imprese e i corsi di formazione.

"Grazie ai fondi statali derivanti dall'accordo tra Regione e ministero del Lavoro - ha rilevato l'assessore Rosolen - mettiamo in campo una strategia che punta a far conoscere l'offerta dei tanti servizi dei Centri per l'impiego con un linguaggio semplice e disponibile su tutti i supporti. App, sito web della Regione e totem sono risorse efficaci cui attingere, accanto alle forme di comunicazione più tradizionali, così da raggiungere più persone possibili e da incrociare nel modo più completo domanda e offerta".

La strategia sulla comunicazione, che sarà presentata a dicembre in un unico evento regionale, s'incardina nel piano di rafforzamento dei Centri per l'impiego, il cui aspetto saliente è dato da 73 nuove assunzioni, cui seguiranno tra il 2020 e il 2021 gli innesti di altre quaranta persone. "Il pieno funzionamento dei Centri per l'impiego è rispondente all'utenza solo se è conosciuto in maniera capillare - ha concluso l'assessore Rosolen -. Si esalta così il ruolo del pubblico, che ha nel compito di agevolare il mercato del lavoro una posizione privilegiata e un dovere inderogabile".