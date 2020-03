Fvg pronto a produrre in proprio le mascherine

La Regione ha organizzato una video-conferenza per aggiornare sulle misure adottate per combattere il Coronavirus, sia in termini di contenimento sia di potenziamento del Sistema sanitario. Il governatore Massimiliano Fedriga ha iniziato aggiornando sui dati: “Al momento ci sono 384 positivi in Fvg; sono 82 le persone ospedalizzate, delle quali 15 in terapia intensiva, mentre è salito a 20 il numero dei decessi (12 a Trieste, due a Pordenone e sei nell'area udinese)”.

“Stiamo potenziando i posti in terapia intensiva. Con risorse proprie arriveremo a 94, ma con ulteriori fondi potremmo arrivare a 155”, ha detto ancora Fedriga. “Stiamo chiedendo approvigionamenti di attrezzature, a cominciare dalle mascherine. Stiamo anche valutando la possibilità di una produzione regionale di questi presidi. Ci sono già delle aziende che hanno dato la loro disponibilità, quindi aspettiamo possibilità di deroga. Ci siamo mossi autonomamente anche per approvigionamenti dall'estero, ma bisogna verificare l'effettiva possibilità viste le difficoltà di transito alle frontiere”.

“Sul fronte del contrasto della diffusione, abbiamo attivato tutte le procedure per individuare i possibili contatti a partire dai casi positivi”, ha ricordato Fedriga.

“All'assessore Bini ho chiesto un confronto con tutte le aziende per poter disporre misure complementari al decreto del governo, basato sulle necessità delle singole realtà produttive. Ricordo che a tutti viene chiesta la massima collaborazione: state a casa. L'eccezione è uscire! Bisogna restare a casa. E' la responsabilità di ognuno, per il bene di tutti. Bisogna stare a casa anche per rispetto dello sforzo enorme che sanitari, Protezione civile e tutte le persone impegnate stanno mettendo in campo. Serve una collaborazione attiva e responsabile”, ha detto Fedriga. “Anche per questo ho chiesto al Governo misure punitive più severe per i migranti che non rispettano il Decreto e l'ipotesi di revoca del permesso di soggiorno. Sono favorevole anche alla chiusura dei parchi: non è il momento delle deroghe, perchè non ce le possiamo permettere”.

Sul fronte dei confini, anche grazie a un grande lavoro di diplomazione, la situazione è in miglioramento, ma bisognerà continuare a monitorare l'evoluzione anche per garantire la costanza del movimento delle merci, a partire dai prodotti indispensabili.

In merito alla Casa di riposo di Mortegliano, dove si è sviluppato un focolaio che ha causato diversi contagi, “sta lavorando una task force dedicata” ha spiegato il vicepresidente Riccardo Riccardi. “La situazione è delicata, come lo sono in genere le strutture per anziani, dove fin da subito abbiamo limitato al massimo le visite proprio per la massima tutela degli ospiti”.

Alla domanda sulle eventuali previsioni per il picco dei contagi, Fedriga risponde che “sono stati fatti degli scenari, ma oggi non abbiamo certezze. L'unica previsione nazionale ci dice che intorno al 20 marzo potrebbe esserci il picco dei contagi giornalieri in Italia. Ma io vorrei evitare di dare dei dati che vengono smentiti il giorno dopo”.

Fedriga ha quindi ricordato che il Fvg ha già accolto cinque pazienti in terapia intensiva dalla Lombardia e che sta lavorando per implementare il numero dei sanitari, con bandi per 350 infermeri, oltre a medici e altre figure professionali.

“Siamo ancora in grado di contenere l'epidemia, in presenza di comportamenti responsabili. Bisogna tenere la barra dritta su questo”, ha ricordato il dottor Fabio Barbone, direttore scientifico dell'istituto Burlo Garofolo di Trieste. “Attraverso i modelli statistici stiamo cercando di verificare con anticipo di settimane tutte le esigenze per far fronte ai casi più gravi. Nelle prossime settimane potremo avere delle previsioni aggiornate per adattare ulteriormente la situazione”.

