Fvg pronto a ripartire, gradualmente e in sicurezza

"Il Friuli Venezia Giulia è pronto a ripartire gradualmente e in sicurezza, non a caso la recente ordinanza rilasciata dal governatore Massimiliano Fedriga procede proprio in questa direzione. Chi oggigiorno afferma il contrario è evidentemente in malafede, se poi a farlo sono esponenti politici del partito che oggi governa a Roma, oltreché inopportuno, è anche grottesco. Se qualche esponente del Pd ha qualcosa da recriminare circa la gestione dell'emergenza da Covid-19, mi permetto di suggerire di andare a rivolgersi ai propri ministri e di portare tutte le rimostranze del caso, dovute alla loro totale inadeguatezza e incapacità di affrontare questa emergenza". Così le dichiarazioni del consigliere regionale Diego Bernardis (Lega) a proposito della fase di riavvio dell'economia e delle attività produttive del Friuli Venezia Giulia.

"Legittimare la propria iniziativa politica soltanto con contestazioni fini a se stesse, senza nessun apporto costruttivo, è un atteggiamento svilente", stigmatizza Bernardis riferendosi a recenti dichiarazioni di Debora Serracchiani. "In fasi difficili e anomale come quelle odierne - conclude il consigliere -, invito Serracchiani ad un maggiore senso di responsabilità".