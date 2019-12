Fvg, scattano i contibuti per gli impianti fotovoltaici

Da oggi, è possibile inoltrare le domande per i contributi regionali per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici destinati a utenze domestiche. Lo mette in evidenza il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Cristian Sergo, proponente dell'emendamento approvato nell'assestamento di bilancio regionale di luglio scorso che istituisce la misura.

"Parliamo di batterie che permettono di assorbire e rilasciare l'energia elettrica in modo da consentire il funzionamento dell'impianto in maniera continuativa, consentendo un contenimento dei costi energetici", spiega Sergo.

"Le domande potranno essere presentate esclusivamente online fino alle 16 del 30 gennaio 2020 - sottolinea ancora l'esponente pentastellato -. Il contributo può raggiungere sino al 50% della spesa (il tetto massimo è fissato a 3.000 euro) ed è cumulabile con altri incentivi. Per questa misura, sono stati stanziati 200mila euro, ma la nostra proposta era di destinare un milione".

"Il contributo sarà destinato soltanto ad acquisti ancora da effettuare. Nel corso della manovra di stabilità approvata nei giorni scorsi - puntualizza Sergo -, abbiamo presentato un emendamento per allargare la platea anche a coloro che hanno installato un sistema di accumulo dal momento dell'entrata in vigore dello scorso assestamento, ovvero dall'estate 2019, ma purtroppo non è stato accolto. In Veneto - conclude - bandi analoghi hanno riscontrato un grande successo, inducendo la Regione a implementare le risorse stanziate per fare fronte a tutte le domande pervenute".