Fvg, scuole e Università chiuse fino all'8 marzo

Dopo i cinque casi di coronavirus in regione, il governatore Massimiliano Fedriga ha annunciato che chiederà al Governo, in via urgente, il prolungamento dell'ordinanza per la chiusura di scuole e università, almeno fino a domenica 8 marzo.

La situazione in Fvg rimane sotto controllo e si stanno continuando gli accertamenti in merito alle persone entrate a contatto con chi è risultato positivo.

La decisione sarà presa ufficialmente nel pomeriggio dopo il vertice con il Governo. Formalmente il decreto non è stato ancora firmato, ma la proposta del Fvg è stata condivisa dal Ministro della Salute Roberto Speranza.



"Il caso isontino risulta isolato", ha spiegato Fedriga in conferenza stampa, "nel senso che il contagio è avvenuto nell'ospedale di Treviso. Per gli altri quattro casi, ovvero i tre di Udine e quello di Trieste, è stata stabilita la stessa correlazione: il contagio sarebbe avvenuto nel corso di un convegno riservato a docenti e non a studenti all'Università di Udine, dove uno dei relatori, in arrivo dal Piemonte, è risultato positivo al suo rientro a casa".

"Alla luce di queste evidenze, emerse tra ieri sera e questa mattina, abbiamo ritenuto di chiedere al Governo di prorogare la chiusura delle scuole e delle Università. Nel primo caso, perchè sappiamo che, anche se i bambini sono poco soggetti al contagio, le classi sono il luogo ideale per la diffusione del virus. Nel secondo, ovvero quello degli atenei, alla luce di quanto avvenuto a Udine e del fatto che le lezioni implicano una grande mobilità di studenti, anche da fuori regione", ha detto ancora il governatore.

"Ci dicono che le misure prese durante la scorsa settimana daranno effetti dopo sette giorni, quindi la proroga si rende indispensabile alla luce dei nuovi casi. Abbiamo inoltrato la proposta al Governo e ci aspettiamo una risposta in tempi brevi".

Il vicepresidente Riccardo Riccardi ha poi presentato i dati: "I tamponi effettuati sono stati 215, con cinque casi positivi e altri cinque in fase di valutazione. Questo cambia il quadro della situazione. Il paziente goriziano sta meglio, i tre docenti udinesi sono asintomatici, mentre quello di Trieste, una professoressa è sintomatica, ma assolutamente non grave. Tutti sono isolati a domicilio. Ci sono poi altre 68 persone in quarantena precauzionale".

"Stiamo ricostruendo tutta la filiera dei contatti avvenuti tra i casi positivi e la popolazione, quindi la situazione è monitorata e diverse persone sono già state sottoposte a tampone per Covid-19", ha detto Fedriga. "In questa fase dobbiamo muoverci in modo collaborativo e non è pensabile che il governatore prenda ordinanze da solo. Per questo ci stiamo muovendo in stretta sinergia con il Governo e d'intesa con le autorità sanitarie. Siamo in uno stato di emergenza nazionale, quindi ogni decisione può essere modificata a seconda delle esigenze che emergono. Anche nel resto d'Europa, come vediamo, si stanno moltiplicando i casi, quindi la situazione è in evoluzione. Capiamo i disagi, ma in questo momento dobbiamo cercare di garantire al massimo la sicurezza dei cittadini, abbassando il rischio di diffondere il contagio".

"Dobbiamo muoverci assieme alla scienza - ha aggiunto Fedriga - e non con decisioni strampalate".

