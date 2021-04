Fvg sempre in rosso. Da martedì 6 il Veneto passa in zona arancione

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata le nuove ordinanze che andranno in vigore dopo i tre giorni di area rossa nazionale previsti per il 3, 4 e 5 aprile. A partire da martedì 6, Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento passano in area arancione.

Nessun cambiamento di colore in vista, invece, per il Fvg, che sarà in zona rossa anche la prossima settimana (fino all'11 aprile), in attesa che l’incidenza – al momento a 331 casi ogni centomila abitanti nel periodo 26 marzo – 2 aprile – scenda sotto la soglia critica di 250, che, in base al decreto Covid, fa scattare in automatico le misure più restrittive. Probabile, quindi, che per la regione si prospetti un periodo rosso almeno fino al 18 aprile, ma come sempre saranno i parametri settimanali a definire il colore.

Da martedì, dunque, la mappa a colori dell’Italia vedrà in zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria, Veneto e le Province autonome di Bolzano e Trento.

In zona rossa: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta.

"Nell'ultimo periodo la curva epidemica inizia a scendere, ma si tratta di una decrescita molto lenta", ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, presentando i dati del report.

Scende a 0,98, quindi sotto la soglia d'allarme di 1, il valore dell'Rt nazionale che la scorsa settimana era a da 1,08. L'incidenza si attesta a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della scorsa settimana. “La situazione è in miglioramento, ma resta elevatissimo il tasso di occupazione in terapia intensiva, ora al 41% (la scorsa settimana era a 39, ndr). Anche i ricoveri in aree mediche a livello nazionale è in aumento e sopra la soglia critica (44%). Quindi ci sono segnali che ci dicono che, da una parte, l'infezione sta leggermente diminuendo ma, dall'altro, il carico sui servizi assistenziali resta pesante". Per il Fvg, il dato relativo alle terapie intensive si attesta al 46%, mentre quello dell'occupazione negli altri reparti schizza al 53%.

La circolazione di varianti a maggior trasmissibilità è "largamente dominante nel Paese, il che indica la necessità di non ridurre le attuali misure di restrizione".

Complessivamente, 11 regioni hanno un Rt puntuale maggiore a 1; sei (Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Toscana e Veneto) hanno un livello di rischio alto, mentre 13 - tra le quali il Fvg - sono a rischio moderato; solo Basilicata e Alto Adige hanno una classificazione di rischio basso.