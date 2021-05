Fvg Strade, bilancio in positivo

"La crescente collaborazione e sinergia tra Friuli Venezia Giulia Strade e Regione si è rivelata fondamentale per velocizzare i cantieri, dare risposta alle richieste del territorio e soprattutto per garantire i più elevati standard di sicurezza e di manutenzione della rete viaria e ciclabile a vantaggio di tutta la comunità, finalità che si affiancano alla programmazione delle opere strategiche regionali". Così l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha commentato l'approvazione del bilancio di esercizio 2020 di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (Fvg Strade) da parte dell'assemblea societaria a cui l'assessore ha preso parte in videoconferenza.

Il presidente di Fvg Strade, Raffaele Fantelli, ha illustrato alla Regione in qualità di socio unico (la Regione detiene il 100 per cento del capitale) i buoni risultati raggiunti per il secondo anno consecutivo nella gestione integrata della viabilità regionale ed ex provinciale di competenza. La società gestisce infatti circa 3.200 chilometri di strade statali, regionali ed ex provinciali oggi di proprietà della Regione. I numeri del bilancio approvato mettono in luce un valore della produzione, in crescita rispetto allo scorso anno, di 73,5 milioni di euro, con un risultato operativo (EBIT) di 236.839 euro e un utile netto di 578.710 euro. Gli indici di reddittività sono positivi e in crescita con uno stato patrimoniale attivo di 262.826.422 euro e un patrimonio netto che sfiora i 12,6 milioni.

L'assemblea ha poi confermato la composizione del Consiglio di amministrazione per i prossimi tre anni: oltre al presidente Raffaele Fantelli, i consiglieri Ferruccio Anzit e Cristiana Galizia. Zilli ha ringraziato per il rinnovato impegno il Cda e sottolineato quanto sia importante il rapporto creatosi nel tempo tra Fvg Strade e la Regione, rivolgendo poi un plauso alle maestranze "elemento imprescindibile affinché i lavori e gli interventi siano fatti a regola d'arte". Per quanto riguarda il bilancio e l'operatività futura, la Regione ha approvato il documento contabile dell'esercizio precedente e Zilli ha espresso particolare apprezzamento per il risultato raggiunto nella gestione finanziaria.

"Il positivo risultato messo in luce dal bilancio 2020 - ha spiegato il presidente Fantelli - assume ancora più significato se si pensa che nel corso dell'esercizio abbiamo dovuto sospendere i lavori in diversi cantieri per ben 59 giorni a causa dell'emergenza Covid. Questo sarà l'ultimo bilancio di Fvg Strade che prende anche in considerazione la gestione della viabilità ex provinciale. Stiamo infatti già lavorando con le varie direzioni regionali coinvolte per scorporare dall'attuale assetto societario le parti e aree di viabilità locale che dall'inizio del prossimo anno saranno acquisite e gestite dai nuovi Enti di decentramento regionale".