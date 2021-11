Fvg verso la zona gialla, attesa per l'ordinanza che anticipa il Super Green Pass

Da lunedì 29 novembre il Friuli Venezia Giulia sarà l’unica regione a cambiare colore, entrando in zona gialla. E sarà anche il territorio chiamato a fare da apripista alle novità introdotte dal nuovo decreto Covid, a cominciare dal Super Green Pass.

Per l’ufficialità si attende la firma dell’ordinanza del ministro Roberto Speranza, ma l’intesa tra Governo e Regione c’è. L’anticipo consentirà di evitare le limitazioni che sarebbero scattate con le precedenti regole della zona gialla solo per una settimana, in attesa dell’entrata in vigore del decreto a livello nazionale, fissata per il 6 dicembre.

Cosa cambia, dunque? Ritroveremo l’obbligo delle mascherine all’aperto, mentre le attività non avranno limitazioni aggiuntive rispetto a quelle della ‘zona bianca’ ma con un'importante differenza: l’accesso sarà consentito solo con il certificato verde ‘rinforzato’, ovvero a vaccinati e guariti. Si tratta nel dettaglio di bar e ristoranti al chiuso, spettacoli, eventi sportivi, feste e discoteche e cerimonie pubbliche.

Il nodo principale su cui i Prefetti si stanno concentrando è quello dei controlli, che saranno intensificati nelle varie attività. Ma anche l'aggiornamento dell'App di verifica C19 che, al momento, non distingue i codici Qr tra quelli ottenuti da guarigione o vaccino e quelli emessi dopo un test negativo.

Non è ancora chiaro, invece, se sarà immediatamente operativa anche la parte del decreto che introduce il Green Pass ‘semplice’ sul trasporto pubblico locale, oltre che negli alberghi e negli spogliatoi. Per sciogliere i dubbi, insomma, non resta che attendere il testo dell'ordinanza.