FvgStrade cede le ex provinciali agli Edr

Dopo quattro anni, le strade ex provinciali passano nuovamente di competenza. Infatti, dall'1 gennaio 2022 saranno trasferite agli Enti di Decentramento Regionale le funzioni in materia di viabilità locale regionale finora gestite da Friuli Venezia Giulia Strade, a eccezione delle autorizzazioni per consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, che rimarranno di competenza della partecipata regionale attraverso apposite convenzioni con i nuovi enti.

Gli Edr territorialmente competenti avranno, quindi, in gestione le strade ex provinciali a loro trasferite e i servizi a esse collegati, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in capo a FvgStrade fino al 31 dicembre, in relazione alle funzioni inerenti la viabilità regionale locale. Ci sarà continuità per l’ordinaria manutenzione, come ad esempio vista la stagione lo spazzamento delle strade dalla neve, in quanto i contratti in essere di durata pluriennale non vengono interrotti.