"Entro tre mesi la giunta regionale formulerà una proposta di riorganizzazione della gestione delle strade e delle vie ciclabili, rivedendo le competenze complessive di FvgStrade e mettendo così ordine anche all'inquadramento contrattuale degli attuali dipendenti della società".



Lo ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, intervenendo oggi in aula durante la discussione del ddl 93 Omnibus.



"Intendiamo presentare una riorganizzazione gestionale dell'oggetto di FvgStrade nella sua complessità, che comprenda sia la gestione della viabilità regionale che delle ciclabili del Friuli Venezia Giulia - ha specificato Pizzimenti - i tempi sono maturi alla luce anche della riorganizzazione degli enti locali e della possibilità di individuare un soggetto diverso per la rispettiva competenza sulla gestione delle strade".

"Ci siamo trovati una società con una difficile situazione organizzativa - ha affermato ancora l'assessore - soprattutto rispetto alla convivenza di dipendenti con contratti diversi afferenti, da un lato, agli ex Anas e, dall'altro, ai lavoratori delle ex Province inquadrati nel comparto unico. Una complessità che ha determinato, ad esempio, due procedure completamente diverse anche per la gestione operativa del personale".