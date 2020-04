Garantire i permessi lavorativi ai sindaci

"I sindaci sono impegnati quotidianamente in prima linea nell'emergenza coronavirus e mai come in momenti come questi è fondamentale che siano vicini ai loro cittadini e alle loro esigenze. Un problema di risorse relativamente piccolo può diventare insormontabile per il bilancio dei piccoli Comuni. I sindaci stanno svolgendo un lavoro straordinario e totalizzante, togliendo spazio alla propria vita lavorativa e privata, e in molti casi con il personale comunale ridotto all'osso. Purtroppo il loro impegno rischia di trovare un limite nella capacità finanziaria dei piccoli Comuni, che non sempre possono rimborsare al datore di lavoro i permessi dei primi cittadini che sono dipendenti privati. Aiutare chi aiuta la nostra gente spero possa essere un impegno traversale, un piccolo segnale concreto che vale più di molte parole. La Regione può farsene carico attivando le prerogative dell’autonomia in materia di Enti locali. La nostra proposta di legge vuole istituire un fondo per i piccoli Comuni con le risorse necessarie per garantire ai sindaci di usufruire dei permessi lavorativi necessari all’emergenza Coronavirus".

È in sintesi quanto propone il consigliere regionale e segretario Pd Fvg, Cristiano Shaurli, primo firmatario della proposta di legge “Emergenza epidemiologica da Covid-19. Istituzione del Fondo regionale per la rifusione ai Comuni fino a 5.000 abitanti degli oneri derivanti dai rimborsi per i permessi lavorativi dei sindaci”.

"Una proposta di legge – spiega Shaurli – semplice e immediatamente applicabile che nasce dal dialogo con i sindaci e dalla conoscenza del loro impegno quotidiano e dei loro problemi. Una risposta concreta da mettere in campo subito, dal momento che molti sindaci di ogni colore politico oltre ai permessi stanno già facendo ricorso alle proprie ferie. Confidiamo perciò che si trovi subito convergenza per rispondere a questo appello: il Consiglio regionale può garantire un riconoscimento veloce e concreto all’impegno e alla responsabilità di tanti amministratori per una volta dando anche un segnale di unità e di ascolto".