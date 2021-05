Garantire la copertura telefonica nelle Valli del Natisone

Open Sinistra Fvg intende presentare un'interrogazione per conoscere "quali misure straordinarie intenda intraprendere l'amministrazione regionale per risolvere i gravissimi disservizi telefonici denunciati dai sindaci di Drenchia e Grimacco e per evitare che si ripetano". Lo si legge in una nota diffusa dal gruppo politico.

"Le zone bianche e non di interesse di mercato - spiega il consigliere regionale Furio Honsell - non devono essere trascurate. La qualità dei collegamenti telefonici e multimediali è essenziale per la sicurezza sanitaria e per contrastare l'isolamento in un periodo come quello che stiamo attraversando a causa della pandemia. Garantire l'accessibilità a tutti i cittadini deve essere una priorità per un territorio che è già molto penalizzato rispetto ad altri servizi essenziali".

"Penso - continua Honsell - alla situazione critica dal punto di vista dei servizi sanitari che Cividale e le Valli del Natisone stanno vivendo in seguito alle scelte di non potenziare la sanità territoriale a favore dei piccoli centri. La sfida principale è quella di ridurre gli squilibri territoriali che in questi ultimi anni si sono aggravati. Tutti i cittadini sono uguali".