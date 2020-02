Garantire mascherine a tutti gli operatori sanitari

“Anche oggi, dopo settimane dall’inizio dell’emergenza coronavirus, i sindacati degli operatori sanitari denunciano la mancanza di dispositivi di protezione personale come le mascherine. Ho predisposto un emendamento da presentare in commissione al decreto varato dal governo per stanziare i fondi necessari all’approvvigionamento e esonerare le regioni dal seguire le normali procedure di acquisto, in modo che presto tutti i medici e gli infermieri possano essere dotati delle mascherine e degli altri strumenti di protezione” così Roberto Novelli, deputato di Forza Italia.

“Mi auguro che governo e maggioranza possano convergere su questa proposta, sottoscritta da tutti i componenti di Forza Italia, per consentire a tutti gli operatori sanitari di lavorare in sicurezza” conclude l’esponente azzurro.