Garantire rimpatrio e sicurezza agli studenti in mobilità

Un valido progetto che preveda strumenti per le emergenze, come quella del Covid-19, per i molti studenti in mobilità che fanno parte dei programmi Erasmus. A chiederlo l’europarlamentare friulana Elena Lizzi che ha depositato un’interrogazione per conoscere quali azioni la Commissione Europea intenda mettere in atto per garantire la sicurezza degli studenti in mobilità e come collaborerà per un loro rientro in sicurezza, attraverso la creazione di corridoi ufficiali tra gli Stati membri.

“L’Unione Europea è moralmente responsabile dei programmi di internazionalizzazione e quindi – afferma Lizzi - anche dei molti studenti in mobilità che fanno parte di programmi come Erasmus che sono impossibilitati a rientrare nel loro Paese di origine, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia Covid-19. L’UE spinge gli studenti a migliorare le conoscenze e le competenze promuovendo questi programmi di mobilità, ma deve anche assumersi responsabilità morali ed economiche se incoraggia l’internazionalizzazione”.

“Secondo il report del 2018 della Commissione europea –continua l’europarlamentare friulana- oltre 850.000 persone, tra studenti e personale di staff, hanno usufruito del programma Erasmus+, mentre per l’anno 2019/20, solo in Italia, sono state sostenute 47.117 mobilità. Oggi molti di questi studenti sono bloccati nel Paese “ospite” a seguito della sospensione dei trasporti”.

“A questi giovani potrebbero non venire più garantiti i servizi per l’ospitalità, oltre ovviamente quelli per la didattica, e soprattutto non sentirsi al sicuro, bloccati da una grave e dilagante crisi sanitaria in un Paese “ospite”, dove non sono a tutti gli effetti residenti, anche a fronte di sistemi sanitari differenziati”, conclude Lizzi.