Garanzie sul trasloco Allianz da Trieste a Milano

"Il direttore generale di Allianz, Maurizio De Vescovi, mi ha personalmente garantito che lo spostamento della sede legale di Allianz da Trieste a Milano non comporterà alcuna compressione dell'occupazione; anzi, a tal proposito mi auguro che l'impegno del gruppo assicurativo in Friuli Venezia Giulia possa portare ad un ulteriore allargamento". Lo afferma il governatore Massimiliano Fedriga al termine del colloquio intercorso con i vertici di Allianz che, è stato ricordato, nella direzione del capoluogo giuliano può contare su un migliaio di dipendenti.

"Saldo zero e nessuna variazione - ha aggiunto Fedriga - anche per quanto riguarda l'impatto economico e finanziario sul territorio in quanto - evidenzia il governatore - le imposte da versare a Regione e Comune usufruiranno del nuovo sistema, introdotto lo scorso anno, che si basa sul maturato e non sul riscosso".

"In ogni caso - conclude Fedriga - ho chiesto alla governance di Allianz di fissare prossimamente un incontro al fine di chiarire ogni dettaglio che può riguardare il Friuli Venezia Giulia".

“E' una brutta notizia e un indubbio colpo al prestigio di Trieste e della regione intera. Auspico che le rassicurazioni della società sui livelli occupazionali non siano di maniera e che non si affievoliscano nel tempo”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, commentando la decisione del CdA di Allianz Spa di trasferire dal primo gennaio prossimo la sede legale da Trieste a Milano.

“Stiamo vedendo anche in questi giorni come sia difficile reindirizzare le decisioni di grandi società ma – aggiunge la parlamentare – voglio credere che il presidente Fedriga abbia fatto un tentativo per evitare questa diminuzione alla città, e che le interlocuzioni siano ancora in corso”. Per Serracchiani, già presidente della Regione “quando abbiamo governato, è stato provvidenziale aver pensato a mettere in sicurezza il gettito fiscale”.

"La Regione ci dica se era al corrente delle intenzioni di Allianz di spostare la sede legale da Trieste a Milano, quali rassicurazioni abbia eventualmente avuto sul piano occupazionale e fiscale e che considerazioni siano state fatte sul possibile mancato gettito". Lo chiede il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Cristian Sergo. "Durante la Giunta Serracchiani era stato instaurato un meccanismo di riscossione dei tributi basato sul cosiddetto maturato: se prima le compartecipazioni riguardavano solo i tributi riscossi in Friuli Venezia Giulia, in questo modo fa fede l'attività prodotta sul territorio. Ma - si chiede l'esponente M5S - vale lo stesso anche se la sede legale, o, peggio, gli uffici si dovessero trasferire a Milano?".