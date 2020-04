Gas in montagna, Sut interroga il Mise

Un’interrogazione al Ministero dello Sviluppo economico per accendere i riflettori sui problemi della distribuzione del gas nei comuni montani del Pordenonese e dell’Udinese. L’iniziativa è del capogruppo pentastellato in Commissione Attività produttive di Montecitorio Luca Sut che ha coinvolto il Governo nella vicenda della Convenzione, stipulata nel 1990, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l’allora Comergas. “L’accordo intendeva superare lo svantaggio energetico di queste zone e assicurare un servizio pubblico convenzionato, a prezzo inferiore, di distribuzione del gas combustibile", riporta il deputato friulano nell’Atto di Sindacato ispettivo.

“Una gestione territoriale - riprende - volta a garantire l’assistenza diretta da parte di Eni, chiamata a mantenere un'unica tariffa finale per l’utente, valida per tutte le tipologie di gas distribuito. Nella realtà – spiega il Portavoce M5S – ciò non è avvenuto. Al contrario, nel tempo si è registrato un distanziamento della concessionaria verso gli obblighi convenzionali, sia per quanto concerne il mantenimento di identiche tariffe del gas per i vari usi, con conseguenze economiche per la Regione, sia per quel che riguarda l’affidamento diretto del servizio all’Eni, visto e considerato il bando del 2018 per l’esternalizzazione della manutenzione delle reti canalizzate del gas Gpl. Senza contare – si avvia a concludere – il depotenziamento della sede di Villa Santina, da quanto sappiamo sostanzialmente chiusa al pubblico e difficilmente accessibile anche al telefono. Per questi motivi - chiosa il deputato – ho voluto sottoporre la questione al MISE, in considerazione del fatto che la Convenzione è ancora vigente, l’Eni è chiamata a rispondere ai suoi doveri di concessionaria e la Regione FVG, nonostante direttamente interessata in quanto concedente, sembra voler rimanere cieca e sorda di fronte agli appelli dei sindaci dei Comuni interessati. Aspettano una risposta per i loro territori che la Regione ancora non ha dato, nonostante la recente interrogazione consiliare del MoVimento 5 Stelle”.