Gasparri a Pordenone, 'il Green Pass ci restituirà la libertà'

“Forza Italia è in campo in tutta Italia per ribadire la serietà dei propri progetti. Abbiamo dato un contributo importante con il nuovo governo perché si procedesse con la vaccinazione, il Green pass e altri strumenti per uscire dall’emergenza, riprendendo la vita sociale, produttiva l’attività degli uffici e delle aziende”. Così il senatore Maurizio Gasparri, oggi a Pordenone per incontrare i candidati della lista Forza Italia – Udc – Pordenone civica.

Non poteva mancare la posizione sulla richiesta di perizia psichiatrica al presidente Silvio Berlusconi, ritenuto un “archetipo della persecuzione giudiziaria. In questo momento rinnoviamo il sostegno al presidente – ha continuato il senatore -. Passano gli anni, lo spartito resta lo stesso: un’aggressione giudiziaria inaccettabile perché evidentemente è ritenuto ancora un pericolo per la sinistra giudiziaria e politica, perché è collante dell’area moderata, riferimento internazionale di un’Italia che vuole essere protagonista in Europa, archiviata la fase dell’oscurantismo e dell’ignoranza grillina”.

Gasparri si è soffermato sul significato del voto a Forza Italia alle amministrative: “Sostenere Forza Italia sui territori è indispensabile – ha continuato - perché nel centrodestra conti di più una forza con cultura di governo, che guarda alle famiglie, alle imprese e alle città e che sarà decisiva nei Comuni dove vinceremo e al governo nazionale nel quale, quando si voterà, torneremo certamente”. Gasparri ha poi toccato il tema della revisione degli estimi catastali: “Non si può discuterne. Per Forza Italia la casa non si tocca”.

Gasparri è stato accolto dal senatore Franco Dal Mas, che ha ribadito come “il Green pass non è una limitazione della libertà, bensì l’unico strumento per riprendercela. Berlusconi – ha aggiunto – ha subito 90 processi, 3.900 udienze: una persecuzione giudiziaria, dovremo ribellarci a questa magistratura che sta facendo un processo alla storia utilizzando maldestramente il codice di procedura penale”.

Gli ha fatto eco, con un duro attacco a una parte della magistratura, la deputata Sandra Savino, coordinatrice regionale di Forza Italia: “L’ultima invenzione della magistratura – ha osservato – è l’ennesimo smacco nel conforto del nostro presidente. Qui a Pordenone – ha detto sulle elezioni comunali -, con un’alleanza tra moderati, puntiamo a un ottimo risultato come a Cividale”.

Anche il vicepresidente della Regione Fvg, Riccardo Riccardi, ha ricordato la posizione di Forza Italia sul Green pass: “Una scelta che il partito ha sostenuto sin dall'inizio. Simili scelte talvolta possono apparire impopolari, ma poi lasciano il segno e testimoniano la cultura di governo di Forza Italia”.