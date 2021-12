Gect: Fvg, Veneto e Carinzia fanno squadra

Confrontarsi sul quadro ordinamentale e giuridico dei percorsi didattici e formativi transfrontalieri, conoscere la dimensione e le opportunità offerte da un mercato del lavoro transfrontaliero e presentare la piattaforma web che sarà lo strumento per capitalizzare le esperienze passate e future nella formazione transfrontaliera.

Saranno questi i punti che, con il supporto di informazioni e testimonianze, saranno affrontati online, lunedì 20 dicembre 2021 dalle ore 10.30 alle 13.00 nel corso di una conferenza transfrontaliera, evento finale del progetto “SCET-NET - Senza Confini Education and Training Network”, finanziato dal programma Interreg VA Italia-Austria 2014-2020, gestito da una rete di partenariato formata da GECT Euregio Senza Confini (capofila), Bildungsdirektion Kärnten, Camera di Commercio della Carinzia e Camera di Commercio, industria e artigianato Venezia Giulia.

L'evento sarà interamente aaccessibile e disponibile sui canali social del progetto (www.facebook.com/scetnet), in italiano e in tedesco.

Apre l’incontro Sandra Sodini, direttore GECT EUREGIO Senza Confini. Porteranno i saluti istituzionali Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia e alcuni rappresentanti del mondo istituzionale ed economico della Carinzia, partner del progetto.

Nel corso della conferenza Georg Lun, direttore di IRE-Istituto di Ricerca Economica della Camera di Commercio di Bolzano presenterà l'analisi comparativa condotta da un team di esperti istituito dal Gect Euregio Senza Confini e coordinati dalla Camera di commercio di Bolzano. Un'analisi che consente di avere una visione d’insieme sulle differenze esistenti tra i percorsi di tirocinio e apprendistato in Austria e Italia.

A seguire si entrerà nel vivo della conoscenza del mercato del lavoro transfrontaliero con i rappresentanti delle Camere di Commercio di Carinzia (Neza Einspieler) e della Venezia Giulia (Paolo Marchese, ARIES) e del Bildungsdirektion Kärnten (Doris Karli) che porteranno la testimonianza delle esperienze dei “Crossborder Jobs Digital Workshop” tenutesi in ottobre e il 9 dicembre scorso: due sessioni di workshop online nei quali aziende, studenti e apprendisti italiani e carinziani hanno avuto l'occasione di incontrarsi, attivare uno scambio di conoscenze in ambito formativo all’interno di un contesto lavorativo transfrontaliero e approfondire il tema delle competenze e delle abilità transfrontaliere applicate ai vari settori lavorativi di maggiore rilevanza nelle due aree di progetto.

Ad Andrea Fiacchi (Si. Camera, Agenzia delle Camere di commercio d’Italia) il compito di illustrare la piattaforma web realizzata nell'ambito delle attività di SCET-NET che sarà operativa e che permetterà di capitalizzare le esperienze passate e future nella formazione transfrontaliera. Uno strumento pensato per fornire informazioni, procedure e documenti pratici per l'organizzazione di scambi a imprese, scuole, studenti, istituzioni educative e formative.

Uno spazio finale sarà dedicato alle criticità e alle prospettive dell’armonizzazione degli scambi transfrontalieri tra Italia e Austria per i giovani tirocinanti apprendisti e studenti.

Il progetto SCET-NET, nato per creare le basi di una stabile cooperazione istituzionale tra Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Veneto, finalizzata al coordinamento del quadro ordinamentale e giuridico delle regioni in materia di formazione e alla definizione di modelli pedagogici funzionali all’avvio di percorsi di scambio transfrontalieri di studenti e apprendisti, dai 16 anni in su, si concluderà il 31 dicembre.