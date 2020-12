Gemona approva il bilancio di previsione

Il Consiglio Comunale di Gemona ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023. Gemona dal 2018 è uno dei primi Comuni della regione ad approvare il bilancio entro la fine dell’anno.

“Un metodo ormai ordinario che l’amministrazione Revelant ha adottato”, spiega il consigliere comunale con la delega al bilancio Andrea Palese, “un risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra, visto che l’approvazione del bilancio permetterà fin dal 1 gennaio di avviare l’attività amministrativa, evitando l’esercizio provvisorio e permettendo di procedere da subito con gli investimenti delle opere pubbliche”.

Il bilancio pareggia a circa 22 milioni, in linea con quello del 2020; tra le principali voci si segnalano entrate correnti (tributarie, extra tributarie e trasferimenti regionali) per a 10,9 milioni, quelle per investimenti 4,6 milioni, oltre a 2,5 di entrate da mutui. Tra le spese spiccano quelle per investimenti che raggiungono gli 8,7 milioni contro i 10,7 delle spese correnti.

Si è riusciti a dare sostanza al bilancio 2021, prevedendo cospicui investimenti in opere pubbliche, mantenendo inalterate la pressione tributaria e le tariffe dei servizi (mensa, scuolabus, rette casa riposo), commisurando la spesa corrente alle effettive necessità degli uffici, tendendo all’efficientamento dell’offerta dei servizi.

Nonostante l’aumento dei costi e la contrazione di alcune entrate causa crisi Covid, con una diminuzione di gettito fiscale nella misura del 15%, soprattutto per i settori economici più esposti alla crisi, non vi sarà pertanto nessun aumento di tasse o tariffe proprio per venir incontro alle famiglie e alle imprese.

Per fronteggiare poi il post-emergenza si sono previsti puntuali e significativi interventi in favore dei settori socio-assistenziali e a sostegno delle famiglie e delle fasce più deboli.

Il 45% degli stanziamenti è destinato inoltre per investimenti in conto capitale: il piano delle opere pubbliche conta infatti su oltre 8,7 milioni, tutti puntualmente finanziati, che si aggiungono agli oltre 7 milioni già stanziati lo scorso anno. Il 2021 sarà l’anno dei cantieri per Gemona, dalla sistemazione delle strade, alla manutenzione di vari edifici comunali, all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al completamento della rete ciclabili (Fvg1, Fvg3 e Fvg6), alla realizzazione delle nuove palestre, all’avvio dell’iter per la costruzione delle nuove scuole, nonché la conclusione dei lavori del castello.

L’Amministrazione continuerà inoltre ad investire nei progetti già avviati legati alla digitalizzazione, all’efficientamento energetico e alla mobilità sostenibile; da ultimo, ma non per importanza l’Amministrazione Revelant continuerà a coltivare sinergie con gli altri Enti e Comuni del territorio, sviluppando progetti di promozione turistica che prevedono importanti ricadute economiche.