Gestione autonoma per ‘salvare’ l’istruzione

Se avessimo già l’autonomia regionale nella gestione dei servizi scolastici la grande e imbarazzante confusione a cui stiamo assistendo in queste settimane non ci sarebbe stata. Certo, il carattere e l’imperizia del ministro Azzolina ci hanno messo del loro, ma il tema di maggiori competenze sull’istruzione affidate al Friuli-Venezia Giulia rimane centrale per rendere efficace il ruolo di sviluppo che la scuola può e anzi deve avere. L’assessore regionale Alessia Rosolen sa bene quanto è difficile far digerire a Roma la bozza di accordo che da luglio 2019 giace nel cassetto, ma è anche fiduciosa che il confronto risolutivo possa ripartire a breve.



Dopo sei mesi di chiusura delle scuole - e dopo l’esperienza maturata dai centri estivi e quella di altri Paesi europei - perché c’è ancora così tanta incertezza sulle modalità di riapertura della scuola italiana?



“Perché nessuno ha la sfera di cristallo e la situazione richiede prudenza e attenzione. Detto questo, personalmente, trovo che, per troppo tempo, il governo centrale abbia deliberatamente scelto di rimandare la soluzione dei problemi, con l’aggravante di una pioggia di esternazioni estemporanee e, spesso, contraddittorie. L’esempio dei centri estivi, nonostante differenze piuttosto evidenti, ha dimostrato quanto la Regione Friuli-Venezia Giulia sia stata capace di erogare un servizio attento e preciso, anticipando, per alcuni versi, il governo stesso. Tengo a mettere l’accento su un aspetto che rischia di passare in cavalleria: le scuole riaprono dopo mesi di vita sociale di giovani e adulti, nel corso dei quali abbiamo compreso che, in presenza di una condotta responsabile e consapevole, si può vivere una quotidianità serena. Non siamo rimasti in isolamento per mesi, è bene che ce lo ricordiamo.Al netto degli imperdonabili ritardi di Roma, sarebbe bello che ognuno, per quanto di sua competenza, desse il proprio contributo per la riapertura della scuola. I luoghi produttivi, e non solo quelli, hanno ripreso la propria attività. Dalla scuola non possiamo prescindere. In altri Paesi la situazione è seria, ma non grave. Da noi è grave, ma non seria: questo governo deve essere consapevole che sta giocando con il futuro dei bambini e dei ragazzi. In gioco c’è la loro formazione, la loro crescita, la loro maturazione, la loro vita”.“Rasenta la schizofrenia. A me non piace il lancio degli stracci tra le istituzioni, ma l’attuale ministro sembra irresistibilmente vocata allo scontro pregiudiziale contro chiunque venga percepito da lei come ostile. Chi ricopre certe cariche dovrebbe capire che gli assessori regionali sono figure costituzionalmente riconosciute, non pericolosi eversori o infiltrati di qualche sodalizio pericoloso. E invece zero confronto, tante dirette Facebook, uscite poco eleganti e, soprattutto, una confusione disarmante”.“Potrebbe andare meglio, diciamo”.“Il percorso si pone l’obiettivo di ottenere alcune competenze dell’istruzione non universitaria, in attuazione delle previsioni contenute nel titolo V della Costituzione. Il fine ultimo del processo in atto, già approdato nel luglio del 2019 all’attenzione della Commissione Paritetica, è esercitare in modo compiuto una gestione maggiormente autonoma del settore, creando i presupposti per lo sviluppo del sistema scolastico regionale con le prospettive di crescita del tessuto sociale del territorio regionale. Rilevo che l’autonomia organizzativa, in una circostanza come questa, sarebbe stata molto preziosa”.“Si ritiene strategico acquisire maggiori margini di autonomia amministrativa e ottenere un adeguato riconoscimento a livello legislativo per garantire un’erogazione sempre più efficiente ed efficace dei servizi, soddisfacendo le richieste delle scuole e delle famiglie. L’attuazione della maggiore autonomia si esplica nell’acquisizione di maggiori competenze rispetto agli standard organizzativi e gestionali delle fondazioni Istituti tecnici superiori (Its) nell’ambito del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore per il rafforzamento delle relazioni tra sistema produttivo, autonomie scolastiche e formative, istituzioni universitarie e con riferimento al raccordo tra istruzione tecnica superiore e formazione universitaria professionalizzante, nel rispetto dell’autonomia universitaria. Ultima osservazione, non proprio marginale: la Regione, ogni anno, investe circa 25 milioni di euro per l’istruzione, al netto dell’edilizia e dei trasporti. In questo momento, noi paghiamo per scelte assunte da altri: potremmo essere più molto più incisivi se passasse l’accordo”.“Dopo un avvio molto promettente e incoraggiante, nel corso del quale la Commissione Paritetica aveva letteralmente bruciato le tappe nel recepire la proposta redatta dalla Regione e nelle successive fasi di confronto e analisi, abbiamo registrato un evidente rallentamento, dipendente da dinamiche di politica nazionale. Con decreto del Ministro per gli Affari regionale e delle autonomie del 23 dicembre 2019 è stata ricostituita la composizione della Commissione paritetica. Il 29 gennaio di quest’anno si è tenuta la riunione di insediamento della Commissione e in quella occasione è stato nominato presidente Francesco Peroni. L’insediamento di Peroni ha riavviato il processo, contiamo di riprendere il dialogo interrotto bruscamente la scorsa estate. In queste settimane, in ogni caso, si stanno muovendo, finalmente, alcuni passi importanti”.“Purtroppo, questi processi sono piuttosto farraginosi, per usare un eufemismo. In condizioni normali, sarebbe stata lunga. Con i cambi di governo e, naturalmente, con l’emergenza legata al Covid-19, ogni singola previsione è diventata più difficile, perché subordinata a una serie di incognite che, per quanto ci sforziamo, non potremo valutare compiutamente. È di tutta evidenza che il processo innescato tra Regione, governo centrale e Commissione Paritetica trascenda e superi qualsiasi aspetto partitico, in quanto si pone un obiettivo amministrativo, concertato e condiviso, nei confronti del quale si è registrata una condivisione di fondo che prescinde dalle appartenenze. Sarebbe un peccato che il governo centrale non cogliesse la portata di questo progetto”.“In questo momento, decide Roma. Se la Regione avesse la gestione organizzativa, ci sarebbe un’accelerazione sul fronte decisionale e, di conseguenza, le risposte alle famiglie sarebbero più precise e veloci. E, se così non fosse, non ci sarebbero più alibi romani: una volta acquisite le competenze, per la Regione non sarebbe possibile bluffare. Si tratta, quindi, anche di un’assunzione di responsabilità che, in politica, non è così frequente. Avremmo la possibilità di programmare l’offerta formativa, progettare un percorso coerente nel sistema che accompagna i ragazzi dai primi anni di scolarizzazione al post laurea, avviare moduli per la valorizzazione delle lingue, tenuto conto della specialità di questa regione. Stiamo già lavorando a un disegno di legge sul diritto allo studio e vorremmo potenziare ulteriormente l’Ufficio Scolastico Regionale”.“Si tratta di un tema centrale, ma che prescinde dal titolo V”.“In realtà, la contrarietà è indotta da logiche nazionali. La levata di scudi era motivata da una scarsa comprensione della proposta del Fvg, frettolosamente equiparata a percorsi che altre Regioni intendevano intraprendere. Noi non tocchiamo la didattica, il riconoscimento dei titoli e il personale”.