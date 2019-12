Gesù nero, Lega e Fdi 'sfruttano' le tradizioni cristiane

"Lega e Fdi ritengono di avere il copyright sul presepe e pensano di potersi porre al di sopra del vescovo nell’interpretazione dell’ortodossia e dell'espressione della fede cattolica, oltre a continuare l'opera di mistificazione sulla famiglia". A dirlo è la consigliera regionale del Pd, Chiara Da Giau, commentando le dichiarazioni del consigliere leghista, Ivo Moras e del coordinatore provinciale pordenonese di FdI, Emanuele Loperfido in merito al presepe realizzato nella scuola materna di Azzano Decimo.

"Gli interventi assolutamente sopra le righe di Moras e Loperfido non fanno altro che mettere in luce il deprecabile costume di usare le tradizioni cristiane non per il loro significato profondo, ma come mero strumento di propaganda, nonché l’ignoranza e l’assoluta mancanza di rispetto del lavoro e della dignità di educatrici e insegnanti che, invece, ben sanno integrare con senso e coerenza nei loro programmi educativi le diverse attività comprese quella della realizzazione del presepe".

Secondo Da Giau, "se i colleghi fossero collegati alla vita e alle esigenze reali della società piuttosto che alle rappresentazioni virtuali e alle esigenze di facile consenso, dovrebbero comprendere come, di fronte allo spaccato di società che è rappresentato nelle classi, l’interpretazione del presepe così come fatto nella scuola di Azzano, non solo è opportuna ma anche necessaria".

Del resto, conclude Da Giau, "il presepe che Lega e destra considerano ai soli fini della propria retorica, anche banale, su famiglia e tradizione, è in realtà rappresentazione di un evento 'scandalo' di un Dio che si fa uomo e si fa accogliere da ultimo per testimoniare la natura vera dell’amore cristiano".