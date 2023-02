Gianluca Galasso in corsa con il Patto per l’Autonomia

Famiglia, risparmio energetico e formazione, con un’attenzione particolare a chi rientra nel mondo del lavoro. Sono i temi sui quali centrerà il suo impegno Gianluca Galasso, candidato della lista del Patto per l’Autonomia per la circoscrizione di Udine. Trentotto anni, cresciuto a Latisana dove è quasi sempre vissuto, sposato, padre di due figli, ha lavorato come operaio in diversi settori produttivi e nella grande distribuzione.

Appassionato di scrittura, ha vestito i panni del “ghost writer”. Nel 2016 ha fondato il progetto politico-sociale Latus Anniae che ha espresso la lista civica autonoma per la quale è stato candidato sindaco di Latisana nel 2021 e con la quale è stato eletto consigliere comunale.

"In sette anni di impegno civico abbiamo prodotto una serie innumerevole di iniziative su molti temi di interesse collettivo, mettendoci a totale disposizione della nostra comunità anche per raccogliere segnalazioni, necessità e proposte. Collaboriamo attivamente con diverse associazioni e aziende, grazie alle quali garantiamo ogni anno donazioni ad alcune strutture sanitarie del territorio – spiega Galasso –. Con Massimo Moretuzzo ci lega un rapporto di collaborazione e stima reciproca. Entrare a far parte della lista dei candidati di Patto per l’Autonomia nella mia circoscrizione di appartenenza è stimolante quanto responsabilizzante. Nel Patto per l’Autonomia ho riconosciuto le stesse caratteristiche di Latus Anniae: abnegazione, passione, competenze, impegno, entusiasmo, freschezza e idee attuali e attuabili".

Per Galasso, la famiglia è la "più grande ricchezza". E proprio sulla famiglia si incentrano alcune delle proposte che il candidato del Patto per l’Autonomia vuole portare all’attenzione della politica regionale. A partire dall’abbattimento dei costi per il NIPT (Test Prenatale Non Invasivo), l’indagine di laboratorio che isola il sangue fetale da quello materno con un semplice prelievo endovenoso alla madre, grazie al quale si possono rilevare diverse patologie genetiche. Test che, a oggi, spiega Galasso, "grava sulle tasche delle famiglie per somme che variano dai 500 ai 700 euro. La genitorialità è un tema cardine per me, come la protezione strenua dei Punti nascita attualmente in attività a prescindere dai numeri che portano poiché ciò che conta è la presenza della medicina e dei reparti funzionanti anche nei territori periferici e la qualità dei servizi che garantiscono".

Un altro tema importante per il candidato del Patto per l’Autonomia è rappresentato dalle comunità energetiche e dalla sinergia pubblico-privato "per un coinvolgimento attivo della cittadinanza nel perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, produzione di energia pulita e autoconsumo della stessa, maggior tutela ambientale e degli animali e recupero del mattone in essere per fermare il dannoso consumo del territorio".

Infine, "molto si può fare sui temi del lavoro e della formazione, garantendo corsi ed esperienze adeguatamente retribuite a chiunque volesse o dovesse reinventarsi a qualsiasi età, trovando il modo di acquisire nuove competenze specifiche da spendere nel mondo del lavoro nella sua zona. Ecco perché – conclude Galasso – servono più sedi nei vari territori per gli enti formatori".