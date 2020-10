Gianluigi Paragone in tour in Friuli Venezia Giulia

Tour in Friuli Venezia Giulia per Gianluigi Paragone, che sarà in regione venerdì 16 e sabato 17 ottobre con "No Europa per l'Italia- italexit con Paragone". Il senatore inaugurerà i circoli di Pordenone e di Udine, presentando il partito Italexit.

Venerdì 16 ottobre, alle 9.30, è in programma la visita alla Graphistudio (Maniago), alle 10.30 Paragone sarà alla Scuola Internazionale del Mosaico dove incontrerà il presidente del Consorzio mosaicisti. Nel primo pomeriggio incontro con i sindaci di Erto e Casso e visita alla diga del Vajont, mentre alle 17 presenzierà all'inaugurazione del circolo di Pordenone, a Cordenons.

Sabato 17 sarà, invece, a Udine, dalle 9.30 alle 11, al gazebo allestito in Piazza San Giacomo, seguirà l'naugurazione del circolo udinese. Alle 15.30 il senatore sarà a Trieste per l'naugurazione del circolo giuliano. Alle 19.30, infine, incontro con i risparmiatori truffati dalle banche all'Hotel La di Moret, a Feletto Umberto.