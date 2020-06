Gilet arancioni, manifestazioni anti-istituzionali

"Il comportamento di un ex generale dei Carabinieri è inqualificabile e l'intera manifestazione dei gilet arancioni ha dei caratteri anti-istituzionali che vanno ben oltre la protesta politica. Questo fenomeno va monitorato e circoscritto con attenzione". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), componente della commissione Difesa a Palazzo Madama, a proposito della manifestazione dei gilet arancioni a Roma, guidati dall'ex generale dei Carabinieri Antonio Pappalardo.

Per la senatrice "la violenza degli insulti contro il Capo dello Stato, gli attacchi al premier Conte e addirittura contro la stampa, assieme al disprezzo delle norme di sicurezza sanitaria, sono un mix inquietante da non sottovalutare. Il fatto che i gilet arancioni seguano la ressa e il bagno di folla di Salvini senza mascherina aumenta la preoccupazione per una destra che liscia il pelo a chi viola le regole".