Giorgia Meloni presenta il nuovo Governo

A tempo quasi record si è formato il nuovo Governo, guidato da Giorgia Meloni. La prima Presidente del Consiglio, dopo il colloquio lampo di questa mattina al Quirinale con la coalizione, è risalita al Colle nel pomeriggio dove, dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accettato, senza riserve, l'incarico, annunciando la lista dei Ministri.

Sulla 'velocità' delle operazioni è intervenuto anche il Presidente Mattarella che ha ricordato come l'Esecutivo abbia preso forma a meno di un mese dalle elezioni del 25 settembre. “Questo è stato possibile per la chiarezza dell'esito elettorale e necessario anche in considerazione delle condizioni interne e internazionali che esigono un Governo nelle piene funzioni”.

Il Capo dello Stato ha quindi ringraziato il Governo Draghi e augurato “buon lavoro al nuovo Governo che da domattina, con il giuramento, inizierà a svolgere i suoi compiti”.

Il giuramento della Presidente del Consiglio dei Ministri e dei componenti il nuovo Governo si terrà sabato 22 ottobre, alle 10.

Ecco, quindi, la lista dei Ministri nei quali, contrariamente alle indicazioni dei giorni scorsi, ci sarà anche un corregionale, Luca Ciriani che, fresco di riconferma come capogruppo al Senato, viene ora incaricato ai rapporti con il Parlamento.

Vicepremier e ministro degli Esteri: Antonio Tajani

Vicepremier e ministro delle Infrastrutture: Matteo Salvini

Ministro dell’Economia: Giancarlo Giorgetti

Ministro dell’Interno: Matteo Piantedosi

Ministro dello Sviluppo economico - che assumerà la denominazione delle Imprese e del Made in Italy: Adolfo Urso

Ministro della Giustizia: Carlo Nordio

Ministro della Difesa: Guido Crosetto

Ministro della Salute: Orazio Schillaci

Ministra delle Riforme: Maria Elisabetta Alberti Casellati

Ministra del Lavoro: Marina Elvira Calderone

Ministro dell’Istruzione e del Merito: Giuseppe Valditara

Ministra dell’Università e della Ricerca: Annamaria Bernini

Ministro degli Affari europei, le politiche di coesione e Pnrr: Raffaele Fitto

Ministro della Pubblica amministrazione: Paolo Zangrillo

Ministra della Famiglia, Natalità e Pari opportunità: Eugenia Roccella

Ministra del Turismo: Daniela Santanché

Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie: Roberto Calderoli

Ministro della Cultura: Gennaro Sangiuliano

Ministro dello Sport e dei Giovani: Andrea Abodi

Ministro dell’Ambiente e della Sovranità ecologica (ex ministro della Transizione ecologica): Gilberto Pichetto Fratin

Ministro delle Politiche del Mare e Sud: Sebastiano Musumeci

Ministra della Disabilità: Alessandra Locatelli

Ministra dell’Agricoltura e della Sovranità alimentari: Francesco Lollobrigida

I COMMENTI. "Grande soddisfazione per il Friuli Venezia Giulia, che torna al Governo con Luca Ciriani dopo la presenza del ministro Stefano Patuanelli nella scorsa legislatura", è il commento del presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti alla nomina del senatore pordenonese a ministro per i Rapporti con il Parlamento nel Governo che sarà guidato da Giorgia Meloni.

Tilatti ricorda che "Ciriani, quando ricoprì il ruolo di assessore alle Attività produttive in Regione, ha dimostrato di avere attenzione per il mondo del fare. Ora su questo Governo c’è molta attesa, per la situazione estremamente complessa che stiamo vivendo a livello socio-economico. Ci auguriamo che la premier Meloni e anche Ciriani nel suo nuovo ruolo confermino l’attenzione a chi crea lavoro e ricchezza".