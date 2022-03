Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione in occasione del 17 marzo, 161° Anniversario della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.

"L’Italia celebra la giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, commemorando il 161° anniversario del raggiungimento dell’unità del Paese. Una storia lunga e travagliata, che ha portato a realizzare gli ideali di indipendenza, libertà, democrazia propri al Risorgimento e alla lotta di Liberazione e realizzati pienamente con la nascita della Repubblica e l’approvazione della Carta Costituzionale. La coesione e i valori che uniscono gli italiani hanno reso forte la nostra comunità, consentendole di affrontare e superare prove e difficoltà grandissime, come la tremenda pandemia e le sue conseguenze".

"La indivisibilità della condizione umana ci deve spingere oggi, con fermezza, insieme agli altri paesi che condividono i valori democratici, ad arginare e a battere le ragioni della guerra aperta dalla Federazione Russa al centro dell’Europa. Italiani ed europei siamo chiamati alla solidarietà e all’aiuto nei confronti delle popolazioni terribilmente colpite, e all’impegno perché si fermino i combattimenti, si ritirino le forze di occupazione e venga ripristinato il diritto internazionale. Ora più che mai i simboli della Repubblica Italiana, in cui gli italiani si riconoscono, ci inducono a riflettere sull’importanza della libertà, della democrazia, sul valore dei diritti dell’uomo, primo dei quali è il diritto a vivere in pace. A tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita in nome di questi ideali si rivolge oggi il pensiero del popolo italiano".

"Questi difficili anni di pandemia, seguiti dagli attuali e terribili giorni di sofferenza a livello internazionale, ci fanno capire come, oggi più che mai, diventi doveroso stringerci tra di noi come popolo, facendo riferimento a un valore imprescindibile per il Paese come l'unità nazionale. Un sentimento e un legame ben espressi da elementi non certo simbolici che, unendo lo scritto all'udito per giungere fino al semplice sguardo, ne testimoniano ulteriormente l'importanza: la nostra Costituzione, l'Inno di Mameli e il Tricolore". Lo sottolinea il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, in occasione della ricorrenza del 17 marzo dedicata alla Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera.

Il pensiero va dunque rivolto a quel passaggio dell'anno 1861 che aveva visto, a Torino, la nascita dello Stato italiano con la proclamazione del Regno d'Italia da parte di Vittorio Emanuele II. Un processo, avviato con la legge 4671 del Regno di Sardegna e proseguito con l'approvazione del progetto di legge del Senato, giunto fino a questa importante celebrazione, istituita come festività civile attraverso la legge 222/2012 con l'obiettivo di ricordare e promuovere i valori legati alla cittadinanza. Fondamento di una corretta e rispettosa convivenza, riaffermando e consolidando l'identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica.

"I sentimenti di profondo attaccamento all'Italia e ai rispettivi territori d'origine che ho avuto modo di constatare e apprezzare proprio in questi giorni di missione istituzionale in Sud America - aggiunge il presidente del Cr Fvg dall'Argentina - sono la prova vissuta di significati e princìpi che troppo spesso diamo per scontati, rischiando di sottovalutarne uno spessore tutt'altro che simbolico".

"Quello che avvenne il 17 marzo 1861 - conclude Zanin - costituì, al tempo stesso, una fine e un inizio. L'epilogo di un lungo, sofferto e doloroso percorso di unificazione passato attraverso il Risorgimento, ma anche l'avvio di una nuova fase storica all'insegna dell'unità. Ecco, quindi, che questa giornata si trasforma in una preziosa opportunità per guardare a un'Europa sempre più unita e solidale, madre e al tempo stessa figlia dei nostri giorni e di quelli futuri".