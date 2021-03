Giornata della memoria e dell’impegno a Monfalcone

In occasione della giornata del ricordo delle vittime innocenti della mafia il Sindaco Anna Maria Cisint ha preso parte all’incontro organizzato dall’associazione Libera contro le mafie e patrocinato dal Comune di Monfalcone.

"E' un momento importante, valorizzato oggi con l’inaugurazione ufficiale del murales dedicato ai due coraggiosi magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino", ha detto Cisint. "Questa è una giornata molto importante da celebrare non soltanto per rispetto di coloro che hanno perso la vita, per la legalità e le imprese, ma anche perché bisogna andare avanti a lottare. Coinvolgere i giovani e le scuole, raccontando e spiegando tutto quello che è successo nel passato, per continuare a lottare oggi e nel futuro seguendo l’esempio di coloro che, credendo in questa battaglia, hanno perso la vita".

"Non bisogna mai abbassare la guardia, mai, soprattutto in questo periodo difficile di pandemia durante il quale la situazione finanziaria per talune imprese può essere così difficile da credere di poter usare altre strade o altri canali. Come istituzione dobbiamo tutelare e prevenire queste situazioni".

Il murales, opera dell’artista Nicholas Pierra, è visibile in Piazza Falcone-Borsellino. Erano presenti all’incontro gli Assessori Antonio Garritani, Massimo Asquini e Francesco Volante.