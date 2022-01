Giornata della Memoria, per non dimenticare

Tanti i messaggi della politica Fvg per riflettere e non dimenticare in occasione della Giornata della Memoria.

"Nella Giornata della Memoria tutti devono riflettere su quanto sia stato banale, per citare Hannah Arendt, scivolare nella più disumana ferocia e nell'indifferenza della sorte dei propri simili, come avvenne negli anni '30 e '40 del ventesimo secolo. La tragedia della Shoah sembra inimmaginabile eppure è avvenuta e i suoi contorni sono tanto più atroci quanto più vengono approfonditi". Lo sottolinea, in una nota, il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell. "Eppure l'antisemitismo eletto a ideologia è purtroppo ancora frequente - continua Honsell - e le ideologie razziste che si fondano su capri espiatori risorgono e vengono utilizzate continuamente".

"L'antifascismo e la solidarietà verso le sofferenze degli altri esseri umani in ogni luogo della Terra oggi sono gli unici modi per non rendere inutili le sofferenze provocate dal più tremendo e sistematico crimine della storia moderna", conclude il consigliere di Open Sinistra Fvg.

"Educare alla memoria come antidoto alla violenza, contro ogni rigurgito di antisemitismo e razzismo, per costruire un futuro di libertà e pace". Così i consiglieri regionali del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli nel Giorno della memoria ribadiscono la "necessità del ricordo come dovere di civiltà e del trasmettere questo imperativo morale alle nuove generazioni, alle cittadine e ai cittadini del domani. Non si tratta di retorica: sono sotto gli occhi di tutti i tanti tentativi di banalizzare la Shoah e di strumentalizzarla, nelle polemiche nel corso della pandemia, con un uso vergognoso dei simboli dell’Olocausto. Contro queste pericolose distorsioni, la difesa di una memoria consapevole e la mobilitazione culturale e civile sono le uniche strade possibili".

"La memoria è un nostro dovere morale, sia come Istituzioni che come cittadini, per fare in modo che quelle orribili pagine di storia servano da insegnamento per combattere ogni forma di razzismo e di totalitarismo". Lo rimarca in una nota il Gruppo della Lega nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, facendo riferimento al Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno quale data per commemorare le vittime dell'Olocausto.

"Le persecuzioni nei confronti degli ebrei - aggiungono i consiglieri del Carroccio - sono state orribili ingiustizie. Sentiamo forte il dovere di non dimenticare il dolore, i soprusi e le terribili violenze perpetrate verso gli ebrei, anche italiani, sostenendo chi ancora oggi porta dentro di sé i segni di queste atrocità. L'impegno più grande - conclude la nota leghista - è quello di far conoscere ai più giovani questi efferati orrori e di consentire così alla memoria di non conoscere mai l'oblio".

"Il ricordo delle persecuzioni e dello sterminio del popolo ebraico, dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, di omosessuali, disabili e diversi non deve e non può essere dato per scontato. Farlo significherebbe pensare che l'antisemitismo sia del tutto sparito e che non potrà mai più accadere qualcosa del genere. Questo è l'errore più grande che potremmo fare". Lo afferma il capogruppo del Pd, Diego Moretti, in occasione della Giornata della Memoria. "Se da un lato vanno contrastati con forza gli atteggiamenti antisemiti e razzisti tutt'ora presenti nelle nostre comunità, dall'altro vanno stigmatizzate e condannate “senza se e senza ma” le affermazioni di chi, come alcuni no vax, cercano di assimilarsi o paragonarsi con le vittime di una delle peggiori tragedie della storia dell'umanità. Usare la Giornata della Memoria per proteste come quelle no vax è un ulteriore oltraggio a chi quelle persecuzioni le ha subite e le ha vissute, direttamente o indirettamente, sulla propria pelle".

Oggi ricordiamo l'indicibile, la persecuzione e lo sterminio programmato di milioni di persone.

Ricordare è un dovere di umanità: significa impegnarsi ogni giorno contro il risorgere di odio razziale, antisemitismo, spirito di sopraffazione. #GiornatadellaMemoria — Debora Serracchiani (@serracchiani) January 27, 2022

Oggi si celebra la Giornata della Memoria: un'impronta indelebile impressa nel cuore della storia da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria.

Come ci ha insegnato Primo Levi: se comprendere è impossibile, conoscere è necessario.

Perché ciò che è stato non sia più pic.twitter.com/oWbnWkONP8 — staff @M_Fedriga (@staff_M_Fedriga) January 27, 2022

#27gennaio #GiornodellaMemoria

Sentiamo forte il dovere di non dimenticare il dolore e le terribili violenze perpetrate verso gli ebrei. L'impegno più importante è far conoscere alle più giovani generazioni questi orrori per scongiurare che quanto accaduto non si ripeta. pic.twitter.com/UAloT9pS9v — elena lizzi (@elenalizzi) January 27, 2022

Non dimeticare MAI e raccogliere il testimone da chi è sopravvissuto. #Giornatadellamemoria affinché gli orrori non si ripetano. Grati per la libertà, la democrazia, la pace: #NieWieder!

Da ne bi pozabili, komu moramo biti hvaležni za svobodo, mir, demokracijo. pic.twitter.com/7YjNbxO9jJ — tatjana rojc (@tatjana_rojc) January 27, 2022

Non è, e non sarà mai, una ricorrenza o cerimonia simbolica. La #Giornatadellamemoria deve essere un punto fermo della democrazia, dell'etica, l'indice di civiltà di ogni persona. Perché la #Shoah non torni, perché l'umanità tenga per sempre lontano l'orrore. pic.twitter.com/bwhsCbjqHB — SandraSAVINO (@Sandra_Savino) January 27, 2022

#27gennaio #GiornoDellaMemoria



«Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare»



#LilianaSegre pic.twitter.com/kBR0EuYvFs — Università di Trieste (@UniTrieste) January 27, 2022