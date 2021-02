Giornata importante per la difesa del fiume Fella

La petizione “Un patrimonio comune da proteggere. Liberiamo il fiume Fella dalle speculazioni” - sottoscritta da oltre 1.200 persone non solo del Canal del Ferro, ama anche del resto della regione e consegnata, l’11 gennaio, al Presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin – è stata assegnata alla IV Commissione permanente, per l’esame di competenza.

Il Comitato promotore dell’iniziativa popolare, sostenuta dal vicepresidente Stefano Mazzolini, ha accolto con estrema soddisfazione l’importante comunicazione, interpretandola come "beneaugurante segnale di sollecitudine e impegno delle istituzioni regionali, soprattutto in considerazione del fatto che l’attesa assegnazione avviene alla vigilia dell’importante udienza di mercoledì 10 febbraio. In quella giornata, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) di Roma tornerà a occuparsi del ricorso contro la Regione presentato dalla Società Idroelettrica Fella srl di Venzone che, in tal modo, tenta di far annullare i provvedimenti – inefficacia della Pubblica utilità, decadenza dell’Autorizzazione Unica e decadenza della Concessione a derivare acqua a uso idroelettrico –, che hanno sbarrato la strada alla realizzazione dell’ennesima centrale idroelettrica sul fiume Fella".

"Al giorno d’oggi, le acque del Canal del Ferro sono già sfruttate da ben 35 impianti, ai quali potrebbero aggiungersene ulteriori 11, visto che è in corso un Procedimento di Autorizzazione”, spiegano ancora i promotori.

"Questo assalto, già denunciato come inaccettabile sacrificio di un prezioso bene comune sull’altare del profitto privato e d'iniziative che, al di là di irrisorie compensazioni, non garantiscono serie ricadute economiche sul territorio, in termini di approvvigionamenti energetici puliti, di lavoro e di sicurezza idrogeologica, sarebbe oltre modo aggravato", continuan il Comitato Liberiamo il fiume Fella dalle speculazioni, "se il progetto di Idroelettrica Fella potesse riprendere il suo contestatissimo iter".

"L’impianto progettato in Comune di Pontebba, infatti, prevede la realizzazione di una Cabina Primaria, che – si legge nella Petizione consegnata in Regione e firmata in gran numero da pescatori, consorziati delle Vicìnie, proprietari di fondi e ambientalisti – da un lato svelerebbe la volontà di realizzare un prossimo sistema di Centrali a catena per lo sfruttamento delle acque del Fella, compresi i suoi pochi affluenti ancora superstiti; dall’altro la riconferma, ove ve ne fosse ancora bisogno, che l’energia idroelettrica prodotta con le nostre preziose acque se ne va ben lontano dai luoghi di produzione, senza possibilità alcuna che quota di quell’energia sia a sua volta produttrice di vera ricchezza in termini di occupazione e sviluppo economico dei nostri disagiati territori di montagna".

A fianco dell’Amministrazione regionale (il cui impegno per "illustrare compiutamente la complessa procedura amministrativa curata e per difenderne la correttezza e la legittimità" presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è stato assicurato dalla Giunta il 7 dicembre, in risposta a una specifica interrogazione del Patto per l’Autonomia), si è costituito anche il Consorzio vicinale di San Leopoldo, che gode del sostegno dell’Associazione dei Consorzi vicinali della Val Canale.

L’iniziativa “Un patrimonio comune da proteggere. Liberiamo il fiume Fella dalle speculazioni”, appoggiata anche da Legambiente regionale e dai Comitati carnici per la tutela delle acque, procede anche online, tramite la piattaforma www.change.org, dove può essere sottoscritto il documento indirizzato al Presidente della Giunta regionale, Massimiliano Fedriga.