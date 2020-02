Giorno del Ricordo, anche Salvini e Meloni a Trieste

Presentato questa mattina, nella Sala Giunta Municipale di Trieste, il programma di iniziative per il Giorno del Ricordo, istituito dal Parlamento italiano (con la legge n. 92 del 30 marzo 2004), in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano dalmata e delle vicende del confine orientale nel secondo dopoguerra e che, come di consueto, sarà celebrato nel corso di una solenne cerimonia il 10 febbraio al Sacrario della Foiba di Basovizza, Monumento nazionale.

Alla conferenza stampa sono intervenuti gli assessori comunali alla Cultura Giorgio Rossi e alla Scuola, Educazione, Angela Brandi, il presidente del Comitato per i Martiri delle Foibe e della Lega Nazionale Paolo Sardos Albertini, e i vertici delle diverse Associazioni e Federazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati che hanno aderito alle celebrazioni.

Lunedì 10 febbraio sono attesi tra gli altri Matteo Salvini, già presente lo scorso anno alla cerimonia, Maurizio Gasparri e Giorgia Meloni. “Saremo insieme per ricordare e rendere onore ai nostri connazionali vittime delle foibe e agli istriani, fiumani e dalmati costretti all'esodo dalle loro terre”, spiega in una nota il deputato Walter Rizzetto, coordinatore di Fratelli d’Italia per il Friuli Venezia Giulia. “Vogliamo preservare e rinnovare la memoria di una tragedia immane e respingere con forza ogni tentativo di negazionismo e di distorta rilettura storica di quegli eventi, che ancora oggi esistono a causa di vili strumentalizzazioni politiche”.