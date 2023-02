Giorno del Ricordo, la cerimonia alla Foiba di Basovizza

Con una cerimonia solenne al Monumento nazionale della Foiba di Basovizza si celebra oggi sul Carso triestino il Giorno del Ricordo, per commemorare le vittime delle foibe, l'esodo giuliano-dalmata e le drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra.

Dopo la visita, ieri, del Presidente del Senato Ignazio La Russa, alle celebrazioni, promosse dal Comune di Trieste e dal Comitato per i Martiri delle foibe, oggi erano presenti, tra gli altri, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il governatore Massimiliano Fedriga, il sindaco Roberto Dipiazza, la capogruppo dem alla Camera, Debora Serracchiani, autorità civili e militari.

Nell'area della cerimonia sono schierati i gonfaloni, tra gli altri, dei Comuni di Trieste e Muggia e della Regione. Sono inoltre esposte bandiere e labari delle rappresentanze legate agli esuli. Tra il pubblico diversi gli studenti degli istituti locali.

Dopo la cerimonia dell'Alzabandiera, alla presenza di un picchetto del Reggimento Piemonte Cavalleria, sono stati resi gli onori ai martiri delle foibe e sono state deposte davanti alla grande foiba corone d'alloro da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione e del Comune di Trieste, da parte del presidente del Comitato per i Martiri delle Foibe e della Lega Nazionale, Paolo Sardos Albertini, e una corona da parte dei rappresentanti delle associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Subito dopo è stato suonato il silenzio.

"Le vittime delle foibe, gli esuli giuliano dalmati, i familiari e le associazioni che conservano la memoria del dolore e il lutto chiedono pace e giustizia. La nostra presenza in questo luogo consacrato rende onore alla tragedia di chi fu espulso dalle proprie case, perse tutto, fu perseguitato per la fede religiosa, l'appartenenza etnica e culturale, il credo politico. Siamo qui per testimoniare la solidarietà dell'intera Nazione a chi patì l'intolleranza e la violenza, e di fronte a loro rinnoviamo l'impegno a costruire pace e giustizia dove vi fu odio e divisione. Grazie a una grande idea d'Europa questi valori si stanno affermando ma non diamoli mai per scontati", ha detto Serracchiani. "Riconosciamo in particolare il lavoro tenace delle associazioni degli esuli in tempi difficili, impegnandoci - ha aggiunto Serracchiani - a istituzionalizzare il tavolo di confronto con il Governo, per risolvere definitivamente le questioni aperte e tutelare il giusto ricordo".

"Chi è nato o vive nelle nostre terre sa bene quanto le ferite della storia possano fare male ancora oggi. Per questo è necessario avere rispetto delle memorie di tutti, personali e familiari, individuali e collettive. Per questo stamattina mi sono recato alla Foiba di Basovizza e subito dopo al Parco degli Eroi di Basovizza. Il complicato intreccio delle vicende che hanno attraversato questo angolo di Europa nel Novecento deve ricordarci, ogni giorno, i valori fondamentali della pace, della fratellanza, della cooperazione tra popoli, lingue, culture diverse". Queste le parole di Massimo Moretuzzo, segretario e capogruppo del Patto per l’Autonomia in Consiglio regionale, candidato alla Presidenza della Regione, nel Giorno del ricordo.