Giorno del Ricordo, le cerimonie nell'Isontino

Sono diverse le manifestazioni svoltesi in regione per celebrare il Giorno del Ricordo e che hanno visto la partecipazione di alcuni rappresentanti della Giunta regionale.

A Monfalcone, l'assessore al Patrimonio e demanio Sebastiano Callari ha preso parte alla cerimonia che ha avuto luogo al mattino presso il monumento commemorativo delle vittime delle foibe: alla deposizione e benedizione della corona d'alloro si sono susseguite una lettura di poesie sull'esodo dei 350mila istriani, fiumani e dalmati e la consegna di alcuni attestati di riconoscimento.

Nel pomeriggio, l'esponente dell'Esecutivo ha rappresentato la Regione anche alle celebrazioni organizzate a Gorizia, iniziate con il ricordo delle vittime in largo Martiri delle foibe e proseguite al teatro Verdi con l'evento organizzato dall'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e dalla Lega nazionale di Gorizia. Presente anche il Sindaco, Rodolfo Ziberna (in allegato il suo discorso).

"Il ricordo delle vittime delle foibe - ha dichiarato Callari - deve partire da noi che oggi rappresentiamo la bandiera italiana. Non potrà mai esserci un vero perdono fino a quando non saremo tutti uniti nel dire che quella pagina di storia è stata causata da chi non ha riconosciuto che le persone infoibate, comunque la pensassero, erano italiane".

L'assessore ha ricordato il recente omaggio a Liliana Segre da parte del presidente del Senato Ignazio La Russa, definendolo "un momento di riappacificazione nazionale da parte di un'Italia che vuole dire basta a certe ideologie", e evidenziato come non si sia ancora verificato un vero cambiamento sociale in memoria degli esuli e delle vittime delle foibe. "Ci sono voluti ben 60 anni - ha sottolineato Callari - per istituire il Giorno del Ricordo e togliere il velo dall'orrore che si è consumato nelle foibe e ancora oggi la didattica se ne occupa troppo poco. È importante che i ragazzi crescano conoscendo la storia di questo Paese, anche attraverso i racconti dei testimoni oculari, e sapendo che in questa parte d'Italia si è versato il sangue di migliaia di persone che aspettano ancora il dovuto riconoscimento del loro martirio".

Anche Ronchi dei Legionari ha celebrato il Giorno del Ricordo. Alla cerimonia, guidata dal consigliere comunale, Federica Bon, accanto al sindaco, Mauro Benvenuto, che ha deposto una corona d’alloro da parte dell'amministrazione cittadina, era presente Giovanni Montena, giovane studente universitario ronchese della facoltà di storia dell’università di Bologna e la professoressa Maria Grazia Ziberna, insegnante di lettere e presidente dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Montena è intervenuto per offrire una ricostruzione storica del periodo in cui, a Ronchi dei Legionari, arrivarono le prime 233 famiglie provenienti dai territori rastrellati e martoriati dalle forze titine. La presidente Ziberna, figlia di genitori esuli, ha ricordato la figura di Spartaco Ghersi, classe 1932.

“A Gorizia arrivarono 5mila esuli – ha detto – ed oggi, quasi un terzo della popolazione è figlia di esuli. Dopo anni di silenzio si è finalmente indagato sui crimini commessi da una parte di partigiani e comunisti titini”. Il sindaco Benvenuto, nel suo discorso, ha chiesto di guardare al superamento degli errori del passato. “Dobbiamo riconoscere le differenze - sono state le sue parole - come un aspetto di crescita”.

Anche il vicepresidente dell'associazione Giuliani nel mondo, Franco Miniussi, è intervenuto facendo appello ai giovani affinché si rendano partecipi alla comprensione e alla condivisione dei dolori indicibili di questa pagina di storia. “Cosa portiamo nel cuore, quali sentimenti?”. E’ stato l'interrogativo posto dal parroco, monsignor Ignazio Sudoso, che prima della preghiera di benedizione ha ricordato che le ideologie impazzite sono sempre la causa di violenze.

“Tutta l'umanità – ha sottolineato - va accolta a prescindere nel rispetto dell'altro e bisogna favorire l'esercizio del perdono. Solo così si potranno sperimentare i sentimenti di convivenza e di pace”. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti della giunta e del consiglio comunale, il consigliere regionale, Diego Moretti, il gonfalone decorato con medaglia d’argento al valor militare, i labari delle associazioni combattentistiche e d’arma ed i rappresentanti dei Carabinieri e Guardia di Finanza.