Giorno vittime terrorismo, in Italia 283 morti e 971 feriti in 38 anni

Con la proclamazione di una giornata internazionale dedicata alle vittime di terrorismo, l'Assemblea generale delle Nazioni unite ha inteso ribadire che la promozione e la protezione dei diritti umani e dello stato di diritto, a livello nazionale e internazionale, sono essenziali per prevenire e combattere gli atti di eversione violenta.



Il 21 agosto è, quindi, stato scelto dall'Onu come Giornata internazionale del ricordo e del tributo alle vittime di terrorismo. Dal 1978 al 2016, gli attacchi sovversivi sanguinari in Italia hanno causato la morte di 283 persone e il ferimento di 971.



Celebrata per la prima volta nel 2018, la Giornata che ci apprestiamo a onorare a sostegno dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle vittime, dei sopravvissuti e di chi ha perso un familiare a causa di un atto terroristico quest'anno per l'Italia si tinge del colore della speranza di verità. Così la riflessione del presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, a nome dell'intera Assemblea legislativa pensando a domani, appunto 21 agosto.



E' una speranza che viene dalla recente direttiva sottoscritta dal presidente del Governo, Mario Draghi, con cui si dispone la declassifica della documentazione concernente l'organizzazione Gladio e la Loggia massonica P2. Il collegamento è con gli atti relativi agli eventi stragisti di piazza Fontana a Milano (1969), di Gioia Tauro (1970), di Peteano (1972), della questura di Milano (1973), di piazza della Loggia a Brescia (1974), dell'Italicus (1974), di Ustica (1980), della Stazione di Bologna (1980), del Rapido 904 (1984) e conservati negli archivi dell'Intelligence e delle amministrazioni centrali dello Stato.L'iniziativa potrà rivelarsi utile per la ricostruzione di vicende drammatiche che hanno caratterizzato la recente storia del nostro Paese, è la convinzione del presidente del Consiglio, che non minimizza neppure la tenaglia di paura in cui tutto il mondo è stato, e continua ad essere, stritolato a causa degli atti di terrore che caratterizzano lo Stato islamico dell'Iraq e della Siria (Isis).