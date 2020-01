Giovani Comunisti di Pordenone contro la guerra

I Giovani Comunisti di Pordenone contestano la politica americana e i nuovi venti di guerra. Per chiedere la pace, hanno affisso uno striscione davanti a uno dei gate della base Usaf di Aviano.

"I movimenti militari statunitensi delle ultime settimane non possono che preoccupare l'opinione pubblica internazionale", si legge nella nota. "Le continue aggressioni imperialiste nel Medio Oriente, come tutti sappiamo, sono culminate nel vile attentato terroristico ai danni del generale iraniano Soleimani rendendo, di fatto, e ancor di più, il Medio Oriente una vera e propria polveriera".

"Dal canto suo il Governo italiano dimostra tutta la propria sudditanza nei confronti delle manovre statunitensi. Per questo, in quanto Giovani Comunisti, vogliamo esprimere la nostra contrarietà sia nei confronti dell'aggressività della politica estera americana sia denunciare la complicità del Governo del nostro paese. Vogliamo dunque invitare tutti i pacifisti, i sinceri democratici e coloro che si riconoscono nei valori della pace a unirsi al nostro appello a favore del disarmo, contro il business delle armi - che non fa che alimentare l'imperialismo - al fine di preservare l'incolumità di tutti gli esseri umani, sia di coloro che vivono nei paesi oggetto delle operazioni americane, sia di quelli che abitano nei pressi delle basi in cui sono stoccate le armi nucleari, come nella a noi vicina base di Aviano", conclude la nota.