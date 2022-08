Giovani imprenditori e risorse Ue per l'innovazione

Per avviare un progetto imprenditoriale o consolidare un’impresa esistente diventa sempre più strategica la conoscenza degli strumenti che le Istituzioni mettono a disposizione.

Per questo motivo il Movimento Giovani Imprenditori Fvg organizza un incontro con l’eurodeputata Martina Dlabajovà, tra l’altro componente della Commissione per l’industria la ricerca e l’energia dell’Europarlamento, per analizzare da vicino tutte le opportunità offerte dal Next Generation Eu, il piano di intervento europeo di investimenti e riforme per il rilancio economico del continente post-pandemia.

L’evento si svolgerà venerdì 2 settembre a Villa Tissano (in Piazza Caimo 40 a Tissano, nel comune di Santa Maria Longa) a partire dalle 18. Saranno analizzate le strategie e gli strumenti attivati dall’Unione europea a favore delle piccole e medie imprese con l’obiettivo di disegnare un futuro di crescita all’insegna del digitale e della sostenibilità nel medio-lungo periodo.

L’evento sarà introdotto dagli interventi di Nicola Giarle, presidente regionale del Movimento giovani imprenditori; Davide Peli, presidente nazionale del Movimento giovani imprenditori, e Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato-Imprese Fvg.