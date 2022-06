Giù la mascherina, ma non ovunque

Oggi è la data segnata in calendario per una nuova 'liberazione' dalle regole anti-Covid. Decade, infatti, il decreto che aveva introdotto l'obbligo vaccinale per gli Over 50 (con conseguenti sanzioni una tantum) e quello d'indossare le protezioni per naso e bocca in diversi contesti al chiuso.

Giù la mascherina, dunque? Sì, ma non ovunque. Proprio oggi, infatti, è atteso un nuovo Consiglio dei Ministri che, tra gli altri temi all'ordine del giorno, dovrà anche definire - last minute - dove mantenere l'obbligo e dove indicare - come già avvenuto per le elezioni - solo una 'raccomandazione'.

Al momento, dopo il primo 'test' ai seggi il 12 giugno, pare confermato il via libera per gli esami scolastici: per gli studenti di terza media e quinta superiore la mascherina non sarà obbligatoria, ma solo 'consigliata'.

Nella misura, che si sta ancora discutendo all'interno del Governo, l'utilizzo delle mascherine potrebbe essere prorogato fino al 30 settembre su tutti i mezzi di trasporto, ma anche nelle strutture sanitarie e nelle Rsa.

Per quanto riguarda spettacoli, eventi culturali e sportivi al chiuso, sembra, invece, confermata la decadenza dell'obbligo, sostituito dalla raccomandazione.

E sui luoghi di lavoro? Nel privato, al momento, dovrebbero restare in vigore fino a fine mese i protocolli sanitari siglati da associazioni di categoria e sindacati, che invitavano all'obbligo di protezioni dove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza dai colleghi.