Giù le mani dall'Ogs di Trieste

"Giù le mani dall'Ogs: il Governo non pensi di poter depredare il Friuli Venezia Giulia delle sue eccellenze, aspettandosi magari di incontrare un compiacente silenzio della Regione. Al contrario, ci opporremo con ogni mezzo per evitare che questo scempio possa compiersi". Lo dichiara il governatore Massimiliano Fedriga, intervenendo sull'ipotesi di accorpamento dell'Ogs all'Istituto Nazionale di Ricerca sul Mare.

"Non più tardi di poche settimane fa - ricorda Fedriga - il ministro Fioramonti si è presentato a Trieste a inaugurare la nave rompighiaccio Dora Bassi. Mi chiedo, dunque, con che faccia ora intenda portare avanti un progetto così umiliante nei confronti di Ogs, i cui brillanti risultati sono sotto gli occhi di tutti, e di tutto il territorio regionale".

"Se questo è l'approccio del nuovo Governo nei confronti delle eccellenze del Paese - prosegue il governatore - diventa davvero legittimo attendersi ulteriori scorribande in Friuli Venezia Giulia. Una prospettiva - conclude Fedriga - contro la quale la Regione sarà impegnata in prima fila, per evitare che le straordinarie realtà insediate in queste terre si trovino a pagare le conseguenze della miopia e del centralismo dell'Esecutivo".

"Un'eccellenza della ricerca qual è l'Ogs non si può smembrare e trasferire da Trieste a Roma. C'è da augurarsi che il Governo smentisca ufficialmente l'ipotesi circolata in queste ore e che, contestualmente, tutti i parlamentari regionali si oppongano a questa follia. Di certo la Regione contrasterà con tutte le sue forze il tentativo di depotenziare il Friuli Venezia Giulia per favorire Roma, Napoli o qualsiasi altro territorio", gli fa eco l'assessore regionale alla Ricerca, Alessia Rosolen. "Registriamo un atteggiamento poco trasparente da parte del Governo nazionale", evidenzia Rosolen, ribadendo quanto l'istituto triestino rappresenti "un'eccellenza che deve essere tutelata e valorizzata in quanto contribuisce a dare prestigio all'intera regione, realizzando progetti di ricerca e innovazione universalmente riconosciuti e apprezzati per la capacità di garantire qualità in presa diretta".

"Dal Governo giunga subito una dovuta smentita - conclude Rosolen - accompagnata da concrete garanzie per una fondamentale prosecuzione dell'attività".

La presidente dell’Ogs, Maria Cristina Pedicchio, si dice sconcertata “dai modi e dalla poca trasparenza dei processi in atto per la riorganizzazione della ricerca in Italia e da come si pensi di poter modificare Enti e attività senza alcun confronto e in assenza di un piano a medio-lungo termine".

"Ogs - rende noto Pedicchio - ha saputo della grave azione di accorpamento in atto e della perdita della sua autonomia soltanto da rumor e da telefonate private ricevute ieri. Notizie che non sono state smentite dal Miur. Reputo questo modo di agire inaccettabile".

Il consigliere comunale di Trieste del M5S Paolo Menis precisa che: "Nessuna fusione in vista, sarà solamente istituito un coordinamento ministeriale fra tutti gli istituti di ricerca che si occupano del mare, e fra questi c'è anche Ogs. I timori espressi dalla presidente Pedicchio sono quindi infondati".

LA POLITICA SI MOBILITA

“Non permetteremo che venga smantellato e trasferito a Roma l'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, che, dal 1700, ha sede a Trieste, città a cui è indissolubilmente legato e in cui è diventato un centro di riferimento e di eccellenza a livello nazionale e internazionale, nell'ambito della ricerca scientifica e della blue economy", dichiara il deputato triestino della Lega Massimiliano Panizzut.

"Pertanto mi associo alle proccupazioni espresse dai vertici scientifici dell'Ogs sui rumors di un possibile trasferimento: sarebbe uno scandalo annichilire uno dei pochi enti in salute, sia dal punto di vista gestionale che della sostenibilità finanziaria, che partecipa a decine di importanti progetti transfrontalieri e di cooperazione internazionale. Un trasferimento ad altra sede snaturerebbe la missione per cui è nato e per cui è attivo, non risponderebbe ad alcuna motivazine di razionalizzazione. Pertanto come Lega, oltre a chiedere chiarimenti sulle reali motivazioni alla base di un eventuale trasferimento, ci batteremo perché questo scandalo, a danno di un'eccellenza scientifica e del nostro territorio, non possa essere perpetuato dall'attuale governo giallofucsia”, conclude Panizzut.

"Stop alla chiusura dell'Ogs. Faremo di tutto per fermare questa vergogna", dichiara la deputata della Lega Vannia Gava. "Per questo presenterò un’interrogazione urgente in Parlamento sulle voci di scioglimento dell’Ogs. Questo istituto non è solo un orgoglio per Trieste e per tutta la nostra regione, ma è una stimata eccellenza scientifica mondiale, capofila di progetti, memoria storica del nostro mare e avanguardia nella ricerca. La miopia dei burocrati e la volontà di distruggere tutto quello che funziona bene è sconcertante. L’Istituto, i ricercatori, i lavoratori ci troveranno al loro fianco".

"Le voci vanno dissipate al più presto e l'Ogs deve restare a Trieste, per questo abbiamo già preso contatto con il Ministero della Ricerca, in modo che il messaggio arrivi forte e chiaro”. Lo affermano le parlamentari del Pd Debora Serracchiani e Tatjana Rojc, dopo che l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste (OGS) ha reso nota l'ipotesi della creazione per decreto, da parte del Miur, di un nuovo e unico Istituto Nazionale di Ricerca sul Mare, che avrebbe sede a Roma stessa, nel quale OGS dovrebbe confluire totalmente o con la sua Sezione di Oceanografia.

"Ci siamo subito attivate per chiarire la fondatezza delle ipotesi di riorganizzazione – informano le parlamentari – e per prevenire mosse sbagliate. Siamo pronte a un intervento estremamente determinato sul ministro della Ricerca. Siamo decise a svolgere il nostro ruolo di rappresentanti del territorio e a difenderne le eccellenze. Trieste è all'avanguardia come città della scienza perché qui c'è un 'sistema' della ricerca e sarebbe semplicemente irragionevole e inaccettabile andare a tagliarne un pezzo".

“L’istituto di oceanografia e geofisica sperimentale è un patrimonio non solo per Trieste e il Friuli Venezia Giulia ma per l’Italia intera", dichiara il deputato di Forza Italia Roberto Novelli. "Un’eccellenza presso cui operano quasi trecento ricercatori che meriterebbe di essere valorizzata e non accorpata o chiusa. E’ incredibile e inaccettabile che di fronte a tanti istituti di ricerca con bilanci in rosso il governo pensi di razionalizzare la spesa chiudendo un Istituto apprezzato in Italia e all’estero e con i conti a posto. Le rassicurazioni del Miur non tranquillizzano: per avere una parola definitiva e la conferma ufficiale che l’Ogs proseguirà la sua attività a Trieste ho predisposto un’interrogazione che depositerò lunedì”, conclude Novelli.